Calciomercato, Vlahovic a zero: la svolta per la firma

Una nuova soluzione per Dusan Vlahovic: aggirato l’ostacolo per il nuovo trasferimento in Serie A. Spunta la nuova occasione, la firma immediata

Saranno ore calde per conoscere il futuro dell’attaccante serbo della Juventus. Ci saranno novità importanti nei prossimi giorni per vestire una nuova maglia prestigiosa: il suo tempo in bianconero è ormai terminato. Dusan Vlahovic è pronto a sorprendere tutti con la nuova scelta: la nuova occasione a parametro zero.

Novità interessanti per decifrare il futuro di Dusan Vlahovic. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2026, ma non arriverà alcun rinnovo contrattuale. La Juventus cercherà così di arrivare ad una soluzione immediata per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per un nuovo intreccio in vista del futuro. Il dg Comolli comunicherà la sua decisione per stabilire le nuove condizioni: scopriamo subito i dettagli per la soluzione a zero.

Calciomercato, addio Juventus: risoluzione immediata

Un momento decisivo per prendere subito la miglior decisione possibile. La Juventus è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco: Sancho del Manchester United è ancora in pole per rinforzare l’attacco di Tudor. Nel frattempo bisognerà trovare la decisione definitiva per Vlahovic.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dusan Vlahovic è pronto a firmare la risoluzione contrattuale con la Juventus. Un momento decisivo per arrivare così a zero al Milan come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Max Allegri lo conosce molto bene dai tempi in bianconero: ci sarebbe stato già un contatto tra i due. L’attaccante serbo non vede l’ora di prendere una nuova decisione per l’immediato futuro: il ds Tare è alla ricerca di un nuovo profilo da affiancare all’attaccante messicano Gimenez.

Vlahovic potrebbe così arrivare a parametro zero firmando la risoluzione con la Juventus: arriverà una nuova svolta per la firma in Serie A. Il club rossonero è sempre molto interessato a lui, ma la fumata bianca è ancora lontana. Tutto si deciderà nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: una nuova destinazione in vista della prossima stagione.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni per arrivare così all’accordo definitivo. La Juventus è ancora al lavoro per decidere sul da farsi: Vlahovic è pronto ad ambire a grandi palcoscenici dicendo addio ai bianconeri. Una nuova svolta con una big italiana per tornare a segnare gol decisivi in ottica Scudetto.