Calciomercato, blitz in casa Atalanta: affare per una big italiana

Nuova mossa vincente per continuare a guardare in casa Atalanta. Spunta il dettaglio decisivo per sognare in grande: ecco l’affare in Serie A

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla trattativa. L’Atalanta ha costruito un patrimonio interessante nelle ultime stagioni: nuova svolta in Serie A per la firma con un’altra big italiana.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Saranno ore decisive in casa Inter per conoscere così l’ulteriore dettaglio decisivo in ottica futura: ecco la nuova occasione in vista della prossima stagione. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici con l’obiettivo di ringiovanire la formazione nerazzurra. Il nuovo intreccio decisivo per puntare subito in alto: l’affare decisivo in Serie A.

Calciomercato Inter, la mossa vincente per l’affare: i dettagli

Una nuova svolta nel campionato italiano per arrivare alla firma ufficiale. Ormai ci siamo per continuare a sognare in grande: la mossa vincente per la nuova destinazione del giocatore dell’Atalanta.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’Inter ha chiesto informazioni per il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, per sostituire Sommer in caso di addio del portiere svizzero. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare.

Un’occasione da cogliere al volo per costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha intenzione di continuare a sognare in grande: spunta la decisione che potrebbe arrivare a breve. Carnesecchi è stato accostato anche a Roma e Juventus, ma l’Inter è tornata in pole nelle ultime ore.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere anche la decisione del portiere svizzero, Sommer, che è stato accostato al Galatasaray. Nuova aria di rivoluzione in casa nerazzurra per ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu. Urgono rinforzi dopo la prima parte di lavoro effettuata dall’allenatore dell’Inter: c’è ancora qualche malumore di troppo dopo la finale di Champions League persa contro il PSG.

Sempre più vicino alla cessione anche il centrocampista turco, Hakan Calhanoglu, che è pronto a firmare con il Galatasaray. Una nuova occasione di mercato per ambire a grandi palcoscenici: tanti profili nel mirino della società nerazzurra che vuole continuare a crescere investendo su profili giovani di spessore. La Serie A continua a regalare nuovi intrecci di calciomercato per la nuova occasione per il futuro in casa Inter.