Vlahovic dalla Juve all’Inter, spunta la data: “Sotto traccia”

Le ultime clamorose novità sul futuro del serbo, fuori dai piani futuri del club bianconero

Vlahovic dalla Juve all’Inter. Nel calciomercato niente è impossibile, quindi tutto è davvero possibile. Il bomber serbo è in rotta con i bianconeri dopo il no al rinnovo con taglio drastico dell’ingaggio di 12 milioni netti per la prossima e ultima stagione.

Comolli e soci sono alla ricerca disperata di una nuova sistemazione per il classe 2000, disperata perché l’ex Fiorentina intende muoversi – almeno per il momento – solo per una squadra di pari livello. Ecco spiegato il rifiuto delle ricche offerte provenienti da Arabia e Turchia, Fenerbace in particolare.

Per il numero 9 di Belgrado restano così in piedi le piste Milan e Premier League, con il serio rischio per i bianconeri che il tutto si protrarrà fino agli ultimi giorni di questa sessione estiva. Come accadde con Chiesa nell’estate 2024.

Nelle ultime ore ha preso corpo l’ipotesi risoluzione del contratto, con annessa buonuscita in favore dell’attaccante. In questo modo la Juve si leverebbe l’enorme peso dell’ingaggio, andando al contempo a realizzare una importante minusvalenza.

Nel mercato continua tuttavia a girare la possibilità – seppur remota – che possa restare a Torino anche l’anno che verrà, per poi andarsene a zero nel 2026. Di questo ne ha parlato Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Vlahovic all’Inter a zero: “Ci stanno ragionando”

Non solo Milan in Italia. Su Youtune, Albanese ha rilanciato la pista Inter per il futuro di Dusan Vlahovic. “Sotto traccia, i nerazzurri ci stanno ragionando“.

Per Albanese, però, Marotta e Ausilio valutano concretamente il nome di Vlahovic in ottica 2026, quindi nel caso in cui rimanesse a Torino svincolandosi al termine della prossima stagione e non per questa finestra, qualora andasse via Thuram.

Vlahovic dalla Juve all’Inter a zero, un’operazione che farebbe molto discutere.