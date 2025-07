DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0: doppietta di Garcia! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra i blancos di Xabi Alonso e i gialloneri di Kovac in tempo reale

Il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund a East Rutherford in una gara valida come ultimo quarto di finale del Mondiale per Club. Una sfida tutta europea tra due formazioni che ambiscono ad arrivare fino in fondo alla manifestazione iridata che sarà diretta dall’arbitro brasiliano Abatti.

Da una parte le Merengues di Xabi Alonso sono arrivate a questo appuntamento dopo aver vinto il Gruppo H con 7 punti davanti all’Al Hilal con cui ha pareggiato all’esordio prima di avere la meglio sul Pachuca e sul Salisburgo. La fase a eliminazione diretta, invece, è iniziata con il successo ottenuto contro la Juventus per 1-0 grazie al gol messo a segno da Gonzalo Garcia.

Dall’altra parte i gialloneri di Nico Kovac, a loro volta, si sono piazzati al primo posto del Girone F battendo l’Ulsan e il Mamelodi dopo il pari alla prima uscita con il Fluminense, mentre agli ottavi hanno superato 2-1 il Monterrey. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari e se ce ne fosse bisogno i calci di rigore. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale allo scorso ottobre in Champions, con gli spagnoli che si imposero 5-2 sui tedeschi in rimonta con la tripletta di Vinicius.

Formazioni ufficiali Real Madrid-Borussia Dortmund e dove vederla in tv

La partita sarò trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn e Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra Real Madrid e Borussia Dortmund live in tempo reale.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius, Gonzalo García. Allenatore: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini, Svensson, Groß, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Guirassy. All. Kovac.

ARBITRO: Ramon Abatti (Brasile)