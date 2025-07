DIRETTA Mondiale per Club, Psg-Bayern Monaco: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mercedes Benz Stadium’ tra i francesi di Luis Enrique e i tedeschi di Kompany in tempo reale

Il Paris Saint-Germain affronta il Bayern Monaco ad Atlanta in una gara di sola andata valida come terzo quarto di finale del Mondiale per Club. Una super sfida tra due delle formazioni favorite ad aggiudicarsi questa rassegna iridata che sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor.

Da un lato i Rouge et Bleu di Luis Enrique, che sono a caccia del poker dopo il Triplete conquistato tra Francia ed Europa, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il Gruppo B con due vittorie contro Atletico Madrid e Seattle Sounders ed una sconfitta contro il Botafogo, prima di eliminare l’Inter Miami agli ottavi di finale con un netto 4-0. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Dall’altro lato i Roten di Vincent Kompany hanno fatto un percorso simile, qualificandosi come secondi nel Girone C dietro il Benfica e davanti a Boca Juniors e Auckland City, prima di avere la meglio sul Flamengo. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi della scorsa Champions, quando i bavaresi si imposero 1-0 grazie al gol di Kim Min-Jae.

Formazioni UFFICIALI Psg-Bayern Monaco e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mercedes Benz Stadium’ tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco live in tempo reale.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)