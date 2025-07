De Paul torna in Serie A, accordo con l’Atletico: i dettagli

Rodrigo De Paul ha fatto il suo tempo all’Atletico Madrid, motivo per il quale lascerà i Colchoneros in questo calciomercato.

L’idea è comunque quella di continuare ad essere protagonista in Europa, anche perché sia nella scorsa stagione che in questo Mondiale per Club, l’argentino ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare ancora la differenza ad alti livelli. Ed è per questo che il nome di Rodrigo De Paul sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, che alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo, starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di riportare in Italia l’ex Udinese.

De Paul torna in Serie A: lotterà per lo scudetto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rodrigo De Paul, destinato a lasciare l’Atletico Madrid nel corso di questo calciomercato dopo la rottura con il Cholo Simeone. Oramai il tempo dell’argentino ai Colchoneros è finito, complice anche una ricerca di calcio completamente diversa rispetto a quella che l’ha visto protagonista negli ultimi anni.

Con un Mondiale alle porte, l’ex Udinese non ha alcuna intenzione di compiere un downgrade, anche perché si sente di poter fare a dare ancora tanto ad alti livelli. Per questo motivo l’argentino sarebbe seriamente tentato dalla possibilità di tornare a giocare in Serie A, complice l’interesse di una delle squadre più blasonate, vincenti e forti di tutto il campionato. Niente di confermato al momento, anche perché in corsa potrebbero esserci anche diverse squadre di Premier League, ma la sensazione è che il dado sia oramai tratto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes, Rodrigo De Paul lascerà l’Atletico Madrid nel corso di questo calciomercato, ed il Milan potrebbe essere una soluzione più che appetibile, non solo per lui ma anche per il Diavolo stesso, alla ricerca di un calciatore di qualità con il quale andare a rinforzare e completare la mediana di Max Allegri.

Le cifre dell’operazione Rodrigo De Paul

Le strade di Rodrigo De Paul e dell’Atletico Madrid si separeranno nel corso di questo calciomercato, con il Milan che potrebbe sfruttare la situazione per completare la propria mediana in vista della stagione che sta per cominciare.

Le cifre dell’operazione De Paul potrebbero essere consistenti, anche se la scadenza del suo contratto con i Colchoneros nell’estate del 2026 potrebbe agevolare il tutto. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino dell’argentino dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, ma l’Atletico Madrid potrebbe accontentarsi anche di meno per evitare di perderlo poi gratis fra un anno. A livello di stipendio, invece, De Paul in Spagna percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagione, ma per firmare con il Milan dovrà rivedere un po’ le sue richieste. Staremo a vedere.