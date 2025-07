Ancora Psg, 2-0 al Bayern in 9 contro 11!

I francesi piegano i tedeschi in una gara dal finale folle, nonostante la doppia inferiorità numerica

Non è Champions League, è Mondiale per Club, ma Psg e Bayern Monaco danno spettacolo. Gara intensissima e molto incerta fino alla fine, risolta per i francesi dai gol di Douè e Dembelè nel finale, nonostante la doppia espulsione che ha condizionato gli uomini di Luis Enrique.

Inizio favorevole ai campioni d’Europa, che iniziano subito forte con le accelerazioni di Douè, Kvaratskhelia e Barcola a mettere alla frusta la difesa avversaria. Ma pian piano, il Bayern riemerge e se la gioca alla pari. Protagonisti i due portieri già nel primo tempo: Neuer ferma una gran discesa di Kvaratskhelia, Donnarumma deve volare sulle conclusioni di Olise e Musiala. All’intervallo, proprio un contatto fortuito tra il portiere e l’attaccante bavarese causa il gravissimo infortunio di quest’ultimo. Nella ripresa, la prima grande chance è del Psg, con Barcola che tutto solo si fa ipnotizzare da Neuer. Da lì, però, una fase di predominio dei tedeschi, che hanno diverse occasioni.

Neuer rischia però di combinarla grossa, facendosi rubare palla fuori area da Dembelè, che calcia a lato. Poco dopo, è Douè che di sinistro lo coglie in controtempo mettendola a fil di palo. Il finale è da corrida: espulsi Pacho per un intervento a gamba altissima e Lucas Hernandez per una gomitata. Anche in nove, però, i francesi resistono e Dembelè in contropiede fa addirittura 2-0.

PSG-BAYERN MONACO 2-0 – 77′ Douè, 96′ Dembelè