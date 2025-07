UFFICIALE: stop al mercato per tre sessioni. Ricorso immediato del club – Calciomercato.it

Niente mercato fino all’estate prossima. E’ stato lo stessa squadra a dare notizia dello stop: ecco la nota ufficiale

Sarà un’estate senza calciomercato. Lo stop alle trattative per questa sessione e per le prossime due, è stato comunicato dallo stesso club, attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali.

Una decisione presa dall’English Football League, che non permetterà all’Hull City di acquistare nuovi giocatori: “Possiamo confermare di aver ricevuto comunicazione dalla EFL che siamo soggetti a un embargo sui trasferimenti e a una restrizione sulle commissioni per tre sessioni di mercato con effetto immediato. Presenteremo ricorso contro la restrizione di tre sessioni di mercato e siamo fiduciosi di poter risolvere la questione il prima possibile”.

E’ quanto si legge sul profilo X della squadra inglese, che sarà chiamata a giocare in Championship anche la prossima stagione. L’obiettivo di tornare in Premier League si preannuncia, dunque, più complicato del previsto per il club della cittadina di Kingston upon Hull.

Premier League senza freni, quanti colpi milionari

Le sanzioni non riguardano, invece, i grandi club di Premier League, che dopo pochi giorni di mercato hanno già messo a segno diversi affari milionari.

Il Liverpool, ade esempio, ha preso Florian Wirtz, acquistandolo dal Bayer Leverkusen per oltre 100 milioni di sterline. Un acquisto che inevitabilmente ha fatto tanto discutere. Notevole anche la spesa affrontata dal Manchester United, che si è portato a casa dai Wolves, Matheus Cunha per 74 milioni.

Il Chelsea, invece, ne ha spesi più di 65 per Joao Pedro dal Brighton. Non può essere dimenticato, inoltre, il colpo Tijjani Reijnders: il Manchester City lo ha preso dal Milan per 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus. Un affare, quello che ha privato i rossoneri del loro miglior centrocampista, che ha fatto disperare tanti tifosi del Diavolo ed esultare gli inglesi, che considerano l’arrivo dell’olandese un’operazione sorprendente.

Ma la lista dei grandi colpi milionari in Inghilterra, è davvero lunga e le squadre protagoniste sono ancora il Liverpool, il Chelsea e il Manchester City.  Tra gli affari più costosi, infatti, c’è anche Milos Kerkez, passato ai Reds, dal Bournemouth, per 47 milioni di euro. Rayan Cherki (dal Lione) e Rayan Ait-Nouri (dai Wolves), invece, si sono trasferiti ai Citizens di Pep Guardiola. Liam Delap, inoltre, ha lasciato l’Ipswich per essere allenato da Enzo Maresca.