Juve, si sblocca la cessione: addio in pochi giorni

I bianconeri stanno lavorando anche sulle uscite, che però sono molto complicate: le ultime notizie arrivano sull’addio gratuito

La Juventus ha bisogno di vendere per muoversi con più libertà sul mercato. Ci sta provando, ma soprattutto in questa fase non è semplice e considerando le volontà dei calciatori. Ancora tutti puntano al massimo. I bianconeri hanno diversi calciatori in uscita, ma sono pesanti e non semplici da cedere. In primis il ‘solito’ Dusan Vlahovic, appena entrato nel suo ultimo anno di contratto a un ingaggio stellare da circa 12 milioni di euro. Cifra che la Juve non ha intenzione di pagare, per questo continua a cercare una soluzione per liberarsene. Una cessione, oppure addirittura una risoluzione con buonuscita da risconoscere al serbo. A meno di un’apertura del calciatore a un rinnovo ‘ponte’ di un ulteriore anno spalmando così l’ingaggio e facilitandone anche un’operazione in prestito.

E poi c’è Douglas Luiz, reduce da una stagione pessima che però ha ancora mercato in Premier League. La Juve lo ha pagato parecchio, pareggiare l’investimento della scorsa stagione è praticamente impossibile. Le cifre non sono comunque semplici da affrontare per nessuno, per cartellino e ingaggio. Per questo intanto i bianconeri si stavano muovendo anche su altri elementi, come Mbangula e Weah. L’operazione col Nottingham era impostata, poi saltata in primis per il rifiuto dell’esterno americano. E allora resta tutto bloccato in uscita, anche se questo non ha impedito di arrivare a Jonathan David. Intanto potrebbero però sbloccarsi una cessione a sorpresa.

Juve, Nonge pronto a salutare: ecco dove andrà

La scorsa stagione la Juve ha mosso le acque in maniera importante anche, anzi soprattutto per gli addii a Soulé e Huijsen che hanno portato nelle casse bianconere risorse importanti, ma con qualche rimpianto tecnico. Stessa sorte era toccata anche a Iling jr. e Barrenechea, che però non hanno certo fatto bene dopo aver lasciato Torino. Un altro giovane che potrebbe presto salutare è Joseph Nonge, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Troyes in Ligue 2 e poi al Servette in Svizzera. Stagione non esaltante con 16 partite totali.

Secondo ‘Kocaeli Gazetesi’, la dirigenza del Kocaelispor sta proseguendo positivamente la trattativa per ingaggiare il classe 2005, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri. Che con buona probabilità potrebbero lasciarlo andare anche gratuitamente. C’è molto ottimismo in tal senso e – scrivono i media turchi – il trasferimento dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni.