Fair Play Finanziario | Inter, Milan e Roma: la decisione UFFICIALE dell’Uefa

Il comunicato ufficiale dopo il monitoraggio della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club

Sono arrivate le decisioni ufficiali dell’UEFA in ambito Fair Play Finanziario e Settlement agreement. Sotto esame tre big di Serie A: Inter, Milan e Roma.

Le due milanesi hanno rispettato i paletti del Settlement agreement concordato col massimo organismo calcistico europeo, mentre il club capitolino non del tutto. Ai Friedkin è stata così comminata una pesante ammenda.

“La prima Camera del CFCB ha continuato a monitorare i dieci club che erano sotto regime di insediamento durante la stagione 2024/25”, l’inizio della nota ufficiale UEFA.

“AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Be?ikta? JK (TUR), Trabzonspor (TUR) e il Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l’esercizio finanziario che termina nel 2024.

“L’AS Roma (ITA) ha superato leggermente il target intermedio fissato per l’esercizio finanziario che si è concluso nel 2024 ed è stato multato di 3 milioni di euro”.

Per quanto riguarda infine l’İstanbul Başakşehir FK (TUR), precedentemente soggetto a un’esclusione condizionale, “è risultato in regola per il 2024/25 e non sarà escluso dalle competizioni europee 2025/26, uscendo dal regime di settlement agreement”.