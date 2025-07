DIRETTA Mondiale per Club, Fluminense-Al Hilal: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Camping World Stadium’ tra i brasiliani di Portaluppi e i sauditi di Inzaghi in tempo reale

Il Fluminense affronta l’Al Hilal a Orlando in una gara di sola andata valida come primo quarto di finale del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Una sfida inedita tra due formazioni che rappresentano le più grandi sorprese della rassegna iridata che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

Da una parte i sauditi di Simone Inzaghi sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del Gruppo H dietro al Real Madrid e davanti al Salisburgo e al Pachuca da imbattuti. Ma il vero capolavoro è stato fatto agli ottavi di finale, quando Milinkovic-Savic e compagni sono riusciti ad avere la meglio sul Manchester City di Guardiola ai tempi supplementari.

Dall’altra parte i carioca di Renato Portaluppi, a loro volta, sono arrivati secondi nel Girone F alle spalle del Borussia Dortmund, ma prima di Mamelodi e Ulsan. Nel turno precedente, poi, hanno eliminato l’Inter con il risultato di 2-0. In caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa se la vedrà in semifinale con la vincente tra il Palmeiras e il Chelsea.

Probabili Formazioni Fluminense-Al Hilal e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn e di Mediaset Infinity.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Freytes, Thiago Silva, Ignacio; Fuentes, Bernal, Nonato, Hercules, Samuel Xavier; Cano, Arias. All. Renato Portaluppi

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Al Harbi, Lodi, Koulibaly, Cancelo; N. AlDawsari, Ruben Neves; Kanno, Milinkovic-Savic, Malcom; Marcos Leonardo. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)