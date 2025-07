De Rossi dice tutto: dal ritorno alla Roma al futuro e il retroscena su David

L’ex allenatore giallorosso ha chiarito alcuni aspetti come il rapporto con i Friedkin, le voci sulla sua prossima destinazione ma anche una curiosità sul canadese

Daniele De Rossi si sbottona. L’ex allenatore della Roma è attualmente senza squadra, si sta guardando intorno alla ricerca dell’occasione giusta per ripartire. Dopo l’esonero burrascoso e discusso del settembre 2024, DDR ha viaggiato ma anche studiato, si è goduto la famiglia aspettando la chiamata più adatta a lui. Parma e Cremonese sono state due piste, che non si sono alla fine concretizzate.

De Rossi è stato ospite della trasmissione di ‘Sky Sport’ sul calciomercato che oggi per l’ultimo giorno ha come teatro il Lido di Ostia, lì dove DDR è nato e cresciuto e ora è tornato diventando presidente dell’Ostiamare: “È un regalo a me stesso e alla mia famiglia, siamo orgogliosi di questa creazione e l’abbiamo presa in un momento di difficoltà societaria. Abbiamo riportato i ragazzi col pallone tra i piedi su diverse superfici”.

L’ex centrocampista è tornato sull’approdo alla panchina della Roma dopo l’allontanamento di Mourinho: “Io sono stato chiamato in un momento di crisi, c’era bisogno di uno che sapesse allenare ma soprattutto anche calmare gli animi dei tifosi e io l’ho accettata, sfruttata e vissuta anche bene. Non penso che mi abbia danneggiato, lo scopriremo più avanti. Penso di aver fatto 6 mesi buoni nel quale ho capito e sono cresciuto. Il percorso successivo si è interrotto bruscamente, mi ha tenuto fermo per i restanti mesi, perché la legge in Italia prevede questo ma in questi mesi non sono rimasto fermo”.

De Rossi e il ritorno alla Roma: “L’avrei fatto volentieri. Con David avevamo chiacchierato…”

Poi sulla possibilità di essere richiamato dopo il fallimento Juric e la parentesi Ranieri, poi l’arrivo di Gasperini: “Se me lo aspettavo? No, in questa stagione la scelta è talmente forte e positiva per la Roma e per Roma come calcio in città che non ho avuto questa velleità. Durante questa stagione c’è stato un momento di difficoltà e ho pensato chissà, se proprio devo tornare ci torno volentieri. I Friedkin? Abbiamo consumato un ultimo saluto positivo, c’era dispiacere perché ero stato appena esonerato, dispiacere da parte mia ma anche da parte loro. Penso che dal punto di vista umano volessero più successo di quanto ho avuto. Con i Friedkin mi sono lasciato dispiaciuto ma con gratitudine, ho un buon ricordo sia a livello professionale sia a livello umano”.

De Rossi ha aggiunto sul futuro, con la Samp tra le società accostate a lui: “Vorrei potervi dire che è stata una mia scelta stare qui a inaugurare i campi ad Ostia, ma le scelte le ho subite, qualche occasione c’è stata ed è capitata. Anche dopo un momento così e dopo la Spal, devo scegliere bene la prossima esperienza e deve essere un posto dove posso lavorare bene. Sono sicuro che in Italia e all’estero in corsa qualcosa capiterà, la voglia è tanta. Ritorno in futuro a Roma? È successo talmente presto che… poi magari un giorno succederà, non ci siamo lasciati malissimo quindi chi lo sa. Ma ora il sogno ora è ripartire altrove. Spero che Gasperini duri tantissimo come all’Atalanta e che porti lo stesso numero di trofei e successi”.

“Le cose uscite con il Monza non sono vere, forse è uscito perché ho rapporto con Burdisso e Baldissoni, c’è un allenatore bravo e faccio il tifo per loro. Qualche chiacchierata c’è stata, non faccio un discorso di categoria: ci sono piazze che non hanno categorie, amerei allenarle ma ci devono essere i presupposti giusti, quindi magari uno temporeggia e aspetta”. Infine un parere e una curiosità su Jonathan David, nuovo acquisto della Juve: “Non era stato vicino alla mia Roma, ma avevamo chiacchierato, ha sempre fatto gol ed è un ottimo giocatore”.