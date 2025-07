Asensio in Serie A: dalla Francia, trattativa avviata col PSG

Lo spagnolo ex Real è tornato al PSG dopo il prestito all’Aston Villa. A gennaio avrebbe potuto prenderlo l’Inter

Marco Asensio in Serie A, sfiorata più volte in carriera. L’ultima a gennaio, quando lo spagnolo fu offerto anche all’Inter dal suo agente Jorge Mendes. I nerazzurri non poterono affondare il colpo vista l’impossibilità di piazzare altrove almeno uno tra Correa e Arnautovic.

Il trequartista maiorchino si è poi trasferito all’Aston Villa con la semplice formula del prestito. Non male la breve esperienza in Premier: 8 gol e 1 assist. Gli inglesi non si sono però riqualificati in Champions, così neanche è cominciata una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo.

Trattativa invece iniziata con lo scatenato Fenerbahce di José Mourinho, il quale per l’attacco ha già chiuso per Duran. I turchi avrebbero offerto al PSG circa 15 milioni di euro per il cartellino dell’ex Real Madrid, che i parigini presero a zero nell’estate di due anni fa.

Probabilmente il Fenerbahce è disposto a garantirgli un maxi ingaggio, ma dalla Francia risulta che Asensio abbia voglia di rimanere nel calcio che conta. A sorpresa ma non troppo, per ‘L’Equipe’ è concreta l’ipotesi Milan: l’autorevole quotidiano francese scrive che è già partita una trattativa tra il club rossonero e il Paris Saint-Germain.

Asensio al Milan, ecco l’ostacolo

L’operazione Asensio-Milan potrebbe essere favorita dagli eccellenti rapporti che intercorrono tra la dirigenza milanista e proprio il suo agente Jorge Mendes. Un rapporto che a metà della scorsa stagione ha portato all’arrivo di Sergio Conceicao in panchina e di Joao Felix in prestito dal Chelsea.

L’ostacolo sarebbe senz’altro l’ingaggio del ventinovenne, parliamo di circa 8 milioni netti (14,5 lordi). Senza contare che le priorità, almeno per il momento, sono in altri ruoli, vedi il centrocampo, il centrale e la prima punta.

Asensio è comunque un calciatore di grande spessore tecnico ed esperienza, è uno che ha vinto tanto e che, probabilmente, piace molto a Massimiliano Allegri.