Tentazione Juve, Comolli lo riporta in bianconero: scambio con Vlahovic

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante serbo che potrebbe continuare a giocare in Spagna: il punto della situazione

La Juventus di Igor Tudor ha finalmente il suo attaccante, Jonathan David, che si appresta a svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherĂ al suo nuovo club.

Per i bianconeri, però, le operazioni in avanti non sono certamente finite. C’è, infatti, da capire se Kolo Muani rimarrà , ma soprattutto cosa ne sarà di Dusan Vlahovic. Siamo difronte ad un vero e proprio braccio di ferro, dove si fatica a comprendere chi avrà la meglio.

C’è di certo che l’attaccante serbo non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi milioni – in questa stagione ne percepirĂ ben 12 netti – ma vuole giocare in una squadra di alto livello. Così ha rifiutato il corteggiamento da parte di club arabi e turchi.

Al momento, dunque, nessun top team ha bussato alla porta della Juventus, ma nei prossimi giorni qualcosa si può muovere. Attenzione così  alla possibilitĂ di vedere Dusan Vlahovic in Spagna. La Liga, d’altronde è un campionato apprezzato dall’ex Fiorentina e tra i club che in passato hanno manifestato interesse nei suoi confronti c’è sicuramente l’Atletico Madrid.

Vlahovic da Simeone: lascia la Juve con lo scambio

Le due squadre così – come riporta AsRomaLive – potrebbero tornare a fare affari, con i Colchoneros pronti a mettere sul piatto il cartellino di un giocatore particolarmente apprezzato dalla Juventus. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, che rischia di finire sempre piĂą ai margini.

L’esperto argentino, che prima di approdare all’Atletico Madrid era stato corteggiato dalla Juventus, così come da Inter e Napoli, ha una concorrenza davvero spietata: dal Villarreal è infatti arrivato Alex Baena e ben presto abbraccerĂ Diego Simeone anche Johnny Cardoso. Due giocatori costati non poco, ma è notizia di questi giorni  di un Atletico Madrid pronto a provarci anche per Davide Frattesi

E’ evidente dunque che per Rodrigo De Paul rischia di non esserci piĂą spazio. L’argentino, che lo scorso 24 maggio ha compiuto 31 anni, sarebbe ben contento di tornare a giocare in Italia. La sua valutazione è sui 25 milioni di euro, di fatto la cifra per la quale la Juve lascerebbe andar via Dusan Vlahovic. L’affare può davvero decollare qualora di Colchoneros riuscissero a garantire al serbo lo stipendio che percepisce attualmente in bianconero