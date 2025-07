Krstovic-Roma: spunta la foto che accende il mercato giallorosso

Il bomber del Lecce è corteggiato dal Leeds ma preferirebbe rimanere in Serie A. Prende corpo la pista giallorossa

Nikola Krstovic è uno dei protagonisti di questo inizio di mercato. Il bomber montenegrino è destinato a salutare il Lecce dopo due stagioni comunque positive in cui ha dato il suo contributo (19 gol e 7 assist in 74 partite) alla doppia salvezza consecutiva.

Krstovic sarà l’ennesima plusvalenza di Pantaleo Corvino, che per il classe 2000 investì circa 4 milioni. Non poco per un club come quello salentino e, allora, per un giocatore senza esperienza a determinati livelli. Ma anche stavolta la scommessa è stata vinta.

Il Leeds spinge da settimane per l’attaccante, che però preferirebbe rimanere in Serie A. Se a gennaio si era mosso il Milan, adesso sulle sue tracce c’è la Roma, una destinazione molto gradita all’ex Stella Rossa.

Sui social sta girando l’immagine che ritrae Krstovic intento ad allenarsi in palestra con addosso proprio la maglia della Roma. Precisamente quella del portiere.

L’immagine è tratta da una storia Instagram della sorella del montenegrino, Nela, condivisa dal fratello Nikola che compare con la divisa (verde) da portiere giallorosso alla fine della storia. Indizio di mercato? Forse lo scopriremo presto…