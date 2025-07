Juventus, Weah al Marsiglia: due pedine di scambio per Tudor

La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita ed in tal senso attenzione al profilo di Weah. L’Olympique Marsiglia è pronto a fiondarsi sull’esterno bianconero e può inserire in questo affare due pedine a dir poco gradite ad Igor Tudor.

In casa bianconera sono ore a dir poco frenetiche, dal momento che sono tante le questioni che vanno risolte e che meritano risposta da questo punto di vista. In tal senso, gli innesti sono tanti in cantiere, ma ovviamente ci saranno delle uscite che serviranno per finanziare gli acquisti. Da questo punto di vista, ci sono dei profili che sono sacrificabili da questo punto di vista, dal momento che non sono più centrali nel progetto della Juve. Tra questi non si può non annoverare Timothy Weah, in lista di sbarco da tempo e nel mirino di vari club di Premier League.

Sembrava fatta per il suo passaggio al Nottingham Forrest, ma alla fine ha deciso di declinare quella proposta. Vuole aspettare con calma che arrivi la soluzione più adatta a quelle che sono le sue esigenze e le sue aspettative. Stando a quanto raccontato da RMC Sport, in tal senso, sulle sue tracce si starebbe muovendo anche l’Olympique Marsiglia. Ed in tal senso i francesi potrebbero inserire in questa operazione due pedine di scambio che possono essere estremamente interessanti per quello che è il progetto di Igor Tudor.

Juventus, due calciatori del Marsiglia come pedine di scambio: le ultime

Come è noto, le strade di Juventus ed Olympique Marsiglia si stanno intrecciando spesso di recente per voci di calciomercato. In tal senso, l’interesse per Weah dei francesi è concreto e può essere la strada giusta per cederlo. Come raccontato da Calciomercato.com, ci sono due possibili pedine di scambio in casa marsigliese che possono essere perfette per Igor Tudor. Il primo è Leonardo Balerdi, che ha già lavorato con Igor Tudor, con quest’ultimo che lo ha indicato come profilo ideale per rinforzare la linea di difesa.

Un altro profilo da tenere in considerazione, a quanto si legge, è quello di Amine Harit. Nella passata stagione, sotto la gestione di Roberto De Zerbi, ha trovato poco spazio, dopo essere stato, invece, una pedina imprescindibile per Igor Tudor nel tempo in cui i due hanno condiviso lo spogliatoio del Marsiglia. Si tratta di una pista da tenere in considerazione, dal momento che potrebbe diventare molto interessante in sede di calciomercato. Sicuramente per i bianconeri, ma anche per i francesi. Sempre in casa Juventus, attenzione alle ultime notizie su Marcus Thuram.