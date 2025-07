Juventus, David non basta: Vlahovic in prestito e scambio in attacco

La Juve protagonista sul mercato: chiude per David ed è in pressing per regalare un altro colpo di spessore al tecnico Tudor

La Juventus si appresta ad accogliere Jonathan David, primo colpo della gestione Comolli alla Continassa per rinforzare il reparto offensivo di Tudor.

La ‘Vecchia Signora’ ha portato a termine il pressing sul canadese, svincolato dopo il divorzio dal Lille. David è atteso nelle prossime ore a Torino per le classiche visite mediche e la firma sul contratto quinquennale da 6 milioni di euro più bonus.

Rinforzo di spessore per Tudor in avanti, con la Juve però che non si ferma visto che l’allenatore croato ha chiesto un altro tassello di qualità in avanti e in questo caso sulla trequarti, considerando che la permanenza di Conceicao resta in bilico.

Calciomercato Juventus, adesso Sancho: Vlahovic e Douglas Luiz nell’affare col Manchester United

Massima attenzione quindi agli sviluppi in casa bianconera per Jadon Sancho, con Comolli che ha accelerato anche sull’inglese dopo aver chiuso l’affare David. L’ex Borussia e Chelsea è in uscita dal Manchester United, con la Juventus che fu già a un passo dal tesserare il giocatore la scorsa estate.

Adesso la ‘Vecchia Signora’ ci riprova e accelera per portare Sancho alla corte di Tudor in vista della prossima stagione. La Juventus mette sul piatto un ingaggio di circa 5 milioni netti più bonus, mentre lo United valuta l’inglese tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifra che la società bianconera vorrebbe abbassare inserendo alcune contropartite economiche. Sul tavolo c’è un eventuale scambio alla pari con Douglas Luiz, fuori dai piani di Tudor e della dirigenza.

Oltre ad un altro esubero come Dusan Vlahovic, che tiene sempre sulle spine la dirigenza. La Juve sta pensando anche a un rinnovo con spalmatura del pesantissimo ingaggio per sbrogliare la matassa sulla situazione del serbo, che così potrebbe uscire anche con la formula del prestito.