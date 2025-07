Il grande ex aiuta la Juve: maxi offerta all’attaccante

Una vecchia conoscenza del calcio italiano starebbe provando a lanciare un assalto ad un calciatore della Juventus

Con il Mondiale per Club già messo in archivio la Juventus torna a concentrarsi solo sul prossimo futuro tra conferme, addii e nuovi innesti in sede di calciomercato.

Tudor e la società hanno potuto trarre alcune indicazioni dal percorso alla coppa del Mondo per club ed ora è tempo di metterle in pratica. Nessun minuto ancora una volta per Arkadiusz Milik, che nonostante il rinnovo sorprendente delle scorse settimane è destinato ugualmente a partire.

Il polacco è stato meno che una comparsa negli ultimi 12 mesi a causa dei tantissimi problemi fisici che continuano a falcidiare la sua carriera. Quattro panchine in altrettante gare al Mondiale per il centravanti della Juventus che ha da poco prolungato l’accordo fino al 2027 accettando una spalmatura dell’ingaggio. Non cambia però la sostanza relativa al suo futuro che sarà inevitabilmente lontano da Torino con alcuni club che stanno iniziando a farci un pensierino.

Milik punta quindi a rilanciarsi, fermo restando che andrà prima di tutto trovata una destinazione che possa stimolarlo sotto ogni punto di vista.

Calciomercato Juventus, Milik con la valigia pronta: proposta dagli Emirati Arabi

Al momento non c’è ancora una destinazione ben definita, ma in compenso c’è una squadra estera che ci avrebbe fatto più di un semplice pensierino.

Stando a quanto evidenziato dal collega Mirko Nicolino ci sarebbe infatti un’offerta dagli Emirati Arabi per Milik. Spunta infatti un contatto con lo Shabab Al-Ahli allenato da Paulo Sousa, vecchia conoscenza della Serie A ed anche della stessa Juventus.

La soluzione però non farebbe impazzire l’attaccante polacco, nonostante possa essere interessante quanto meno dal punto di vista strettamente economico. Tutto quindi resta in divenire con Milik che insieme alla Juventus valuterà attentamente il proprio futuro, che sarà sicuramente lontano da Torino.