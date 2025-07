Tudor e Comolli delusi: “Complimenti ai ragazzi, ma c’è frustrazione”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida contro il Real Madrid, valevole per gli Ottavi di finale dei Mondiali per Club

Dopo l’Inter, anche la Juventus dice addio al Mondiale per Club, agli Ottavi di finale. I bianconeri di Igor Tudor escono per mano del Real Madrid di Xabi Alonso, che conquista la vittoria grazie ad un gol di Garcia.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno rispettato il piano gara che era stato preparato – afferma il croato ai microfoni di Mediaset -. Hanno dato tutto. Yildiz? Avevo paura che si facesse male, ma ci sono stati altri giocatori che avevano dei problemini. Questa gara sarà utile per i ragazzi. Ora bisogna pensare a recuperare. E’ stata una partita diversa rispetto a quella contro il City, che era una gara che non contava. Questa contava, abbiamo sofferto, abbiamo creato delle occasioni. Ora si può ripartire. Non è un momento di pensare al mercato”. Ha concluso Tudor.

Real Madrid-Juventus, Comolli: “Vlahovic? Non parlo di singoli”

Al termine della partita tra Real Madrid e Juventus, ha parlato anche Comolli. Il dirigente bianconero, come fatto dall’allenatore croato, ha dribblato le domande sul mercato:

“C’è una sensazione di frustrazione perché speravamo di andare avanti, ma c’è consapevolezza di quanto fatto di buono e di quanto farai. Abbiamo con il mercato si cercherà di migliorare, ma i ragazzi devono capire di essere forti. La base della Juve è molto buona e da qui che bisognerà ripartire”.

Su Vlahovic infine Comolli ha ammesso: “Non parlo di casi singoli, penseremo a migliorare la squadra e a far crescere ogni singolo giocatore”.

Ora la Juventus tornerà in Italia e potrà dedicarsi esclusivamente al mercato. Ci sarà davvero parecchio da fare per Comolli, che dovrà innanzitutto risolvere la questione legata all’attacco. Oltre a Dusan Vlahovic, ormai fuori dal progetto, servirà fare chiarezza anche su Kolo Muani.

Così il reparto offensivo può cambiare totalmente: il primo rinforzo può essere Jonathan David, sempre più vicino a sbarcare a Torino. Ma il calciatore canadese non sarà l’unico colpo in avanti. La Juventus, infatti, sogna in grande e dopo averci provato per Gyokeres ha spostato le proprie attenzioni su Victor Osimhen. Servirà chiaramente cedere Vlahovic e poi convincere Aurelio De Laurentiis, non proprio una missione facilissima.