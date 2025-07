Pio Esposito e l’addio all’Inter: l’annuncio clamoroso

Le parole del giovane bomber nerazzurro colgono tutti di sorpresa: dichiarazioni che non passano inosservate

E’ uno dei volti più intriganti della nuova Inter e uno di coloro su cui ci sono le maggiori aspettative per il futuro, per l’impatto che potrà avere sul calcio italiano, viste le sue doti. Francesco Pio Esposito è il nuovo che avanza, insieme ai suoi fratelli.

Dopo i due anni trascorsi allo Spezia, i nerazzurri sembrano aver deciso di voler puntare su di lui e aggregarlo alla squadra, non soltanto per il Mondiale per Club. Dove tra l’altro ha segnato il primo gol ufficiale da professionista con la Beneamata, nel match contro il River Plate. Una rete non banale, da grande attaccante, confermando doti di un certo calibro, che possono renderlo protagonista negli anni a venire e che si sono già intraviste specialmente nella stagione appena trascorsa a La Spezia, dove ha segnato un totale di 19 reti in 40 presenze.

Pio Esposito, retroscena a sorpresa: “Volevo lasciare l’Inter”

Il giocatore si è raccontato in una lunga intervista a ‘Box To Box’, programma dei canali di ‘Che Fatica La Vita Da Bomber’. Spiegando la sua crescita e le sue sensazioni, ma anche i momenti difficili, che ci sono stati certamente nel percorso per diventare un giocatore professionista.

“L’anno dell’Under 15 all’Inter è stato il peggiore – ha affermato – Tutti crescevano, io ero ancora piccolo fisicamente. Giocavo poco, con l’arrivo del Covid tutto si è fermato. Pensavo di andare in prestito per giocare di più. Ma durante la quarantena sono cresciuto, mi mettevano trequartista solo per l’altezza. Sono passato in attacco con l’Under 16, con l’Under 17 ho fatto il vero salto: 21 gol in campionato”. E c’è stato un altro momento di svolta: “Il gol contro il Venezia, quello della salvezza con lo Spezia, ha cambiato tutto. E’ stato uno switch mentale, la gente ha iniziato a guardarmi in modo diverso. Volevo restare, volevo un altro anno e continuare a segnare”. Ora, con l’Inter, continuerà a lottare per farsi largo, a suon di gol, come ormai si sta abituando a fare.