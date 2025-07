Juventus, blitz a Liverpool: arriva l’uragano

Un nuovo intreccio da Liverpool per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Spunta un affare di caratura internazionale per la Juventus: la strategia

La Juventus ha le idee chiare per provare a lottare nuovamente per lo Scudetto. Nel mirino ci sono Napoli ed Inter, le protagoniste assolute dell’ultima Serie A: la nuova soluzione immediata per l’urugano proveniente da Liverpool.

La dirigenza bianconera continua a monitorare attentamente numerosi profili in ottica futura. Spunta un nuovo intreccio di caratura internazionale per puntellare la rosa della Juventus: un profilo interessante pronto a sbarcare in Serie A, ma servono circa 60 milioni per il nuovo affare. Un nuovo intreccio di qualità in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico della Juventus: un nuovo intreccio decisivo da Liverpool per tornare subito ad ambire a grandi palcoscenici.

Calciomercato Juventus, dopo David il nuovo intreccio in Premier

Un intreccio decisivo proveniente dall’Inghilterra per realizzare subito un colpo da urlo dalla Premier League. Scopriamo il dettaglio a sorpresa per la nuova strategia di mercato del dg Comolli.

Come svelato dal portale, 90min, la Juventus è sulle tracce dell’uruguaino inglese del Liverpool Harvey Elliott. Secondo FootItalia la sua valutazione si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro. I Reds potrebbero abbassare le proprie richieste se dovesse essere inserita una clausola di riacquisto nell’accordo. Nominato come miglior giocatore dell’Europeo Under 21, ecco la nuova strategia in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici.

La Juventus dovrà correre ai ripari per incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo l’avventura al Mondiale per Club: non solo a centrocampo, ma anche qualche profilo in difesa in attesa del ritorno in campo del brasiliano Bremer.

Il club bianconero è al lavoro per regalare subito nuovi profili internazionali all’allenatore croato. Ci saranno diversi giorni di relax dopo l’avventura al Mondiale per Club, poi i calciatori si ritroveranno a Torino per iniziare il ritiro in vista della prossima stagione. Per la Juventus è stata una lunga stagione qualificandosi alla prossima Champions League soltanto all’ultima giornata.

Saranno giorni intensi per chiudere subito nuovi affari di spessore internazionale: la nuova mossa a sorpresa per la prossima stagione in casa Juventus. Elliott continua a regalare giocate e gol d’alta classe: nonostante la giovane età, può vantare una grande esperienza anche in Champions League visto che è stato lanciato in Prima squadra già dall’età di 16 anni.