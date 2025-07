Inzaghi vince, ma la Fifa lo multa: ecco cosa è successo

Dopo la vittoria incredibile contro il Manchester City agli ottavi del Mondiale per Club, potrebbe arrivare una sanzione pesante

Il Mondiale per Club è entrato nella sua fase caldissima con gli ottavi di finale ormai archiviati. Nelle prime otto formazioni del mondo non ci sono italiane, visto che l’Inter è uscita con il Fluminense mentre la Juventus si è arresa di misura al Real Madrid. Due sconfitte sicuramente molto diverse tra loro per la caratura dell’avversario e gli eventi del postpartita che hanno segnato per i nerazzurri una sorta di punto zero.

Un ottavo di finale che avrà senza dubbio ripercussioni importanti a breve termine e forse anche a lungo. Tutto questo mentre Simone Inzaghi invece festeggia con il suo Al Hilal l’impresa di aver eliminato il Manchester City di Guardiola, che aveva rifilato 5 gol alla Juve, ai supplementari dopo una partita pazza a dir poco. Il ko degli uomini di Chivu, inoltre, ha negato quello che sarebbe stato un confronto incredibile ovvero quello tra l’Inter e proprio l’Al Hilal di Inzaghi. A poche settimane dalla separazione e le polemiche per la scelta del mister piacentino, sarebbe stato uno scherzo del destino incredibile. Anche se c’è chi si aspetta una multa importante per i sauditi.

Inzaghi elimina il City, ma l’Al Hilal paga le proteste: pronta una maxi-multa dalla Fifa

Il motivo è proprio da ricercare nello scontro con il Manchester City di un paio di giorni fa, in cui ci sono state polemiche e proteste importanti in campo dopo il primo gol degli inglesi firmato Bernardo Silva. Nell’azione infatti ci sono stati dubbi per i tocchi di Ait-Nouri e Gundogan, che sembrano colpire col braccio. Sono seguiti almeno 4 minuti di rabbia da parte dell’Al Hilal mentre il Var controllava, prima di dare il via libera all’arbitro Valenzuela per assegnare la rete. Le immagini sono state anche trasmesse al monitor dello stadio, confermando i dubbi. Ma nessuna On Field Review.

Una decisione che la squadra di Inzaghi non ha gradito proprio per niente, tanto da quasi rifiutarsi di far riprendere il gioco battendo il pallone al centro del campo. Secondo Keith Hackett, ex capo della PGMOL ed ex dirigente della FIFA, l’Al-Hilal dovrebbe ricevere una multa “sostanziale”: a ‘Football Insider’ ha detto di aspettarsi che la FIFA sanzioni la squadra saudita per il suo rifiuto di riprendere il gioco. Secondo Hackett una multa dovrebbe essere praticamente obbligata, per una cifra anche importante.