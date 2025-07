Clima bollente all’Inter: “La soluzione è l’addio di Lautaro Martinez”

Bufera in casa nerazzurra dopo lo scontro tra Lautaro e Calhanoglu: dito puntato anche sul ‘Toro’ e capitano

Caos Inter, con lo scontro tra Lautaro Martinez e Calhanoglu a rendere bollente il finale di stagione dell’Inter dopo la precoce eliminazione dal Mondiale per Club.

I vicecampioni d’Europa steccano contro il Fluminense, salutando già agli ottavi la nuova competizione in corso di svolgimento negli USA. A tenere banco sono comunque le storie tese tra il capitano e il regista turco, quest’ultimo corteggiato con insistenza dal Galatasaray e che ha aperto all’addio ai nerazzurri.

Stagione senza trofei e clima bollente nello spogliatoio dell’Inter, sul quale si è espresso Tony Damascelli: “Per l’Inter è stata un’annata un po’ cattiva e non solo per i risultati sul campo. Mi riferisco anche alla vicenda delle curve criminali, con la furbata della sola giornata di squalifica proprio per Calhanoglu. È una vicenda che ha coinvolto anche altri giocatori e l’allenatore Inzaghi. Poi c’è Acerbi, che reagisce in quel modo in campo dopo una finale persa ma ancora peggio fuori, litigando con un tifoso che lo provocava su Barcola, barcollando un po’ a destra e sinistra…”, le parole del giornalista a ‘Radio Radio’.

Inter, Damascelli fa fuori Lautaro: “Un uomo solo al comando”

Damascelli prosegue e punta il dito contro il capitano nerazzurro: “Arriviamo così al signor Lautaro Martinez, quello della bestemmia smentita ma poi patteggiata. Lautaro si è fatto capopopolo, scoprendo successivamente di essere però un uomo solo al comando visto che i suoi sodali la pensano diversamente. Poi si inseriscono anche le mogli: è una bella storia, a conferma che la famiglia del ‘Mulino Bianco’ ha problemi di assembla condominiale”.

Il giornalista a sorpresa fa fuori Lautaro dopo la bufera delle ultime ore: “È una storia cattiva, che secondo me dovrebbe portare a una soluzione. So di andare controcorrente, ma la soluzione per me è quella di cedere Lautaro Martinez“, conclude Damascelli.