Via dall’Inter insieme a Dimarco: hanno fatto fuori tre big

Terremoto nerazzurro sul mercato: Calhanoglu e non solo, doppia clamorosa cessione

L’Inter è una polveriera. Lautaro contro Calhanoglu e non solo, il turco contrattacca e Thuram mette like. Siamo davanti a un terremoto calcistico a tinte nerazzurre.

Ora tutto è in discussione, anzi tutti sono in discussione. Forse eccetto lo stesso Lautaro e qualche altro ‘senatore’ della squadra, da Bastoni a Barella passando per Denzel Dumfries. Per gli altri un punto interrogativo grosso quanto un palazzo.

Tra gli altri figura anche Dimarco, protagonista in negativo nella seconda parte di stagione, Mondiale per Club compreso. Irriconoscibile, la bruttissima copia di se stesso. Proprio per questo da tempo il terzino è finito nel mirino della quasi totalità dei tifosi interisti.

Non a caso Dimarco è arrivato primo nel sondaggio Telegram di Calciomercato.it. Ai nostri fan avevamo chiesto “oltre a Calhanoglu, chi altro dovrebbe essere messo alla porta dai nerazzurri?”. Ecco, il classe ’97 ha preso il 33% dei voti, battendo Pavard (21%) e lo stesso Thuram (33%).

Dimarco più Frattesi oltre a Calhanoglu, Inter ribaltata sul mercato

Attenzione, però, perché c’è chi ha preso la stessa percentuale di voti di Dimarco: parliamo di Davide Frattesi, che ha chiuso il sondaggio di CM.IT col 33%, Appunto, come il laterale mancino.

Dimarco dovrebbe restare a Milano, mentre è in bilico la posizione di Frattesi. Sulla mezz’ala romana è ripiombato l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, il quale ha appena fatto spesa in Serie A prendendo Ruggeri dall’Atalanta per circa 18 milioni.