Tradimento Osimhen, Juve e Galatasaray ko: comunicato il pagamento a De Laurentiis

Il nigeriano resta uno dei nomi più caldi del mercato internazionale e potrebbe arrivare una svolta clamorosa con la clausola

Victor Osimhen resta uno dei nomi più preziosi sul mercato in questa sessione estiva che attende solo di spiccare il volo. Andato in archivio il 30 giugno, formalmente il nigeriano è tornato a essere un calciatore del Napoli e allo stato attuale è quindi obbligato a presentarsi al ritiro estivo della squadra di Antonio Conte. Uno scenario praticamente impossibile da immaginare. Per questo l’intenzione di qualsiasi parte in causa è quella di chiudere nuovamente la questione entro breve.

Il Galatasaray vorrebbe confermarlo, i contatti sono continui al netto dei frequenti assalti arabi finora respinti dal calciatore. Che ora si trova in vacanza. Il club giallorosso vuole fare sforzi importanti per trattenerlo dopo una stagione brillante che è valsa la conquista del titolo. Ma non è semplice, perché anche la Juventus lo sogna. Ma nel caso dei bianconeri c’è l’ostacolo dei rapporti col Napoli e di una clausola da 75 milioni che non è valida per la Serie A. Per cui bisogna trattare con Aurelio De Laurentiis, non intenzionato a fare sconti ai rivali. La pista è comunque ancora apertissima, dopo Higuain sarebbe l’ennesimo tradimento in salsa bianconera. Ma ce n’è un altro che potrebbe materializzarsi e rischia di essere per certi versi anche più clamoroso.

Il Fenerbahce prova il colpo di teatro, chiamata a De Laurentiis: “Pronti a pagare la clausola di Osimhen”

Victor Osimhen è stato il mattatore dello scudetto del Galatasaray, al termine di una stagione intensa e anche molto tesa per il duello a distanza con il Fenerbahce di Jose Mourinho. Che ora addirittura vorrebbe mettere in atto uno smacco colossale, interessandosi proprio alla situazione del bomber nigeriano. Il commentatore turco di ‘A Sport’ Zeki Uzundurukan, ha raccontato che il presidente del Fenerbahce Ali Koc ha contattato direttamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis circa 20-25 giorni fa.

Il contenuto della telefonata sarebbe clamoroso: “Siamo pronti a darvi i 75 milioni di euro che volete per Osimhen“. Appunto, l’ammontare della clausola rescissoria valida per l’estero. La risposta del patron del Napoli è stata di apertura, ma anche consapevole: “Prima dovete convincere il giocatore”. E non pare impresa semplice, visto che l’attaccante classe ’98 avrebbe già espresso il desiderio di indossare solo la maglia del Galatasaray in Turchia. Ma le indiscrezioni raccontano che i contatti col Fenerbahce stanno continuando e che la decisione sta soprattutto a lui in questo senso.