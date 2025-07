Scontro Huijsen-Conceicao: c’è uno sputo, ma è giallo sull’accaduto

Ecco cosa è successo nel corso del match tra il Real Madrid e la Juventus, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club

Real Madrid-Juventus, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, è stata la partita anche di Dean Huijsen.

L’ex difensore, venduto la scorsa estate al Bournemouth per una cifra sui 20 milioni di euro totali, è il grande rimpianto del popolo bianconero. C’era dunque grande curiosità nel vederlo all’opera con il Real Madrid, che ha pagato 58 milioni per strapparlo agli inglesi.

La lente di ingrandimento, quindi, stasera, era puntata su di lui. Il difensore così sui social è diventato protagonista di un vero e proprio giallo, legato ad uno sputo.

Non me lo sarei mai aspettato da lui , Non si impara mai abbastanza . Vergogna Dean

Ma le immagini mostrate da un utente su X, che riprende un video di DAZN, mostrano altro: lo sputo del difensore del Real Madrid, infatti, è per terra con Conceicao già lontano

Il video, dunque, sembra smentire la possibilità di uno sputo di Huijsen a Conceicao, a meno che i frames che stanno facendo il giro del web facciano riferimento ad un’altra scena.

Real Madrid with a really important in today vs a historical club. Huijsen and Tchouameni been consistent entire tournament.

Despite Di Gregorio making many saves, most if his saves were outside the box.

That just shows that Real Madrid needs to impove vs the better teams.

— Jonnis (@RMA_Jonnis) July 1, 2025