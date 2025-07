Rodrigo Garro e Matias Galarza proposti in Serie A: i dettagli

Alcuni club italiani stanno valutando i profili dei due calciatori argentini

Possibile futuro in Italia per due argentini, il trequartista Rodrigo Garro del Corinthians e il mediano Matias Galarza del Talleres.

Come raccolto da Calciomercato.it, tramite un intermediario italiano l’agenzia argentina ‘Seven Group’ ha proposto in Serie A Rodrigo Garro (classe ’98 con passaporto italiano e una valutazione sui 10 milioni) e Matias Galarza, un classe 2002 in grande crescita.

Stando a quanto appreso ulteriormente, adesso i due profili sono monitorati da ben 3 club del massimo campionato.

Ora ci sarà da capire quali saranno le condizioni nonché il miglior progetto per far eventualmente decollare le operazioni. Bologna e Verona, tra tutte, sono alla finestra.