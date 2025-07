PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Di Gregorio non basta, Bellingham giganteggia

Voti, top e flop della sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri di Tudor eliminati dalla competizione: decisiva la rete nella ripresa di Gonzalo Garcia

La Juventus cade contro il Real Madrid e non riesce a sovvertire il pronostico della vigilia: termina così a Miami l’avventura nel Mondiale per Club dei bianconeri.

La squadra di Tudor gioca alla pari nella prima frazione contro gli spagnoli, sprecando un’occasionissima a inizio partita con Kolo Muani. Nella ripresa i ‘Blancos’ cambiano marcia trascinati da Bellingham e trovano con il lampo del baby Gonzalo Garcia il gol vittoria. Un super Di Gregorio non basta alla Juve, ottima la prova anche di Thuram. Yildiz sostituito nel momento decisivo del match e che non gradisce il cambio di Tudor.

REAL MADRID

TOP: Bellingham 7,5 – Parte un po’ a rilento, quando carbura però sono dolori per la Juventus. Di Gregorio si supera sull’inglese nel primo tempo, nella ripresa sale in cattedra e trascina il Real ai quarti del Mondiale. Gigante.

FLOP: Rudiger 7 – L’anello debole della retroguardia di Xabi Alonso. Si addormenta su Kolo Muani a inizio partita: per sua fortuna il francese grazia il Real. E nel secondo tempo quasi combina la frittata in compartecipazione con Courtois.

Courtois 6

Alexander Arnold 6,5

Rudiger 5

Huijsen 6

Fran Garcia 6

Bellingham 7

Tchouameni 6

Valverde 7 (90′ Ceballos SV)

Arda Guler 7 (77′ Modric SV)

Gonzalo Garcia 7 (68′ Mbappe 6)

Vinicius 6,5

All. Xabi Alonso 6,5

JUVENTUS

TOP: Di Gregorio 7,5 – Ancora protagonista l’estremo difensore bianconero, che a parte Gonzalo Garcia abbassa la saracinesca davanti ai fuoriclasse del Real Madrid. Prodigioso in almeno 3-4 interventi, la Juve si aggrappa all’ex Monza ma non basta per ribaltare il pronostico e continuare l’avventura negli USA.

FLOP: Kolo Muani 5 – Ha un’occasione capitale nei primi minuti del match, ma la spreca malamente sul delizioso filtrante di Yildiz. Si sbatte e non demerita, però non punge negli ultimi sedici metri. Manca la fiammata: non graffia.

Di Gregorio 7,5

Kalulu 5,5

Rugani 6 (86′ Gatti SV)

Kelly 5,5 (59′ Nico Gonzalez 5)

Alberto Costa 5,5

Locatelli 6 (86′ McKennie SV)

Thuram 7

Cambiaso 6

Conceicao 5,5 (59′ Kostic 5,5)

Yildiz 6,5 (71′ Koopmeiners 6)

Kolo Muani 5

All. Tudor 5,5

Arbitro: Marcianiak 6,5

Mondiale per Club, il tabellino di Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0

55′ Gonzalo Garcia

Real Madrid(4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Valverde (90′ Ceballos); Arda Guler (77′ Modric), Gonzalo Garcia, Vinicius. A disposizione: Asencio, Brahim, Carvajal, Chema, Ramon, Vazquez, Lunin, Militao, Martin, Rodrygo, Muñoz, Youssef. Allenatore: Xabi Alonso

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (86′ Gatti), Kelly (59′ Nico Gonzalez); Alberto Costa, Locatelli (86′ McKennie), Thuram, Cambiaso; Conceicao (59′ Kostic), Yildiz (71′ Koopmeiners); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Marciniak (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

Ammoniti: Bellingham (R)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa; presenti 62.129 all’Hard Rock Stadium di Miami