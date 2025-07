DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus 0-0: Di Gregorio dice no! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Hard Rock Stadium’ tra i blancos di Xabi Alonso e i bianconeri di Tudor in tempo reale

La Juventus affronta il Real Madrid a Miami in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una sfida tutta europea che deciderà quale formazione sarà la settima qualificata ai quarti della manifestazione iridata che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, privi dell’infortunato Savona, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo G. Sei punti che sono stati il frutto delle larghe vittorie contro gli emiratini dell’Al Ain ed i marocchini del Wydad Casablanca, prima della pesante sconfitta contro il Manchester City.

Dall’altro lato le Merengues di Xabi Alonso, invece, si sono piazzati al primo posto del Girone H, davanti ai sauditi dell’Al Hilal – con cui hanno ottenuto un pareggio all’esordio – agli austriaci del Salisburgo e ai messicani del Pachuca, entrambi battuti. L’ultimo precedente tra le due squadre è una amichevole di due estati fa, quando la Juve si impose 3-1 grazie ai gol di Kean, Weah e Vlahovic. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Formazioni UFFICIALI Real Madrid-Juventus e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulle app di Dazn e Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match dell’Hard Rock Stadium’ tra Real Madrid e Juve live in tempo reale.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)