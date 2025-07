Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer”

Le dichiarazioni arrivano prima del calcio d’inizio del match valevole per il Mondiale per Club: il punto della situazione

Tutte le attenzioni degli appassionati di calcio stasera sono puntate a Miami, all’Hard Rock Stadium, dove si sta giocando la sfida tra il Real Madrid di Alonso e la Juventus di Tudor, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club.

Una partita che offre chiaramente tanti spunti, anche di mercato. D’altronde la Juventus stasera giocherà ancora con diversi calciatori che hanno un futuro tutto da scrivere. C’è Kolo Muani al centro dell’attacco con Conceicao e Yildiz a supporto: il talento turco, al momento, rappresenta l’unica certezza. Sia il portoghese che il francese, infatti, sono in prestito.

Ha le valigie in mano, invece, Dusan Vlahovic, che partirà dalla panchina ma che è pronto a giocare a partita in corso, come annunciato da Giorgio Chiellini che non ha voluto dare indicazioni in merito al calciomercato. Non ha parlato così nemmeno di Victor Osimhen, nel mirino della Juventus.

Le attenzioni del popolo bianconero sono rivolte proprio al reparto offensivo dove possono succedere davvero parecchie cose. Jonathan David, ad esempio, negli ultimi giorni ha guadagnato parecchio terreno e ha buone possibilità di diventare il nuovo attaccante della Juve. La dirigenza della Vecchia Signora si sta muovendo sul mercato e ben presto annuncerà i primi colpi.

Real Madrid-Juventus, Bernardi: “Thuram titolare con i Blancos”

Per quanto riguarda le uscite non dovrebbero esserci partenze eccellenti. Il talento di Yildiz stuzzica la fantasia di diverse squadre, soprattutto in Premier League, ma al momento non è arrivata alcuna proposta irrinunciabile.

Il turco, però, non è il calciatore che potrebbe giocare nel Real Madrid. Tra i bianconeri quello che potrebbe imporsi anche con la maglia blanca sarebbe Bremer. E’ questa la scelta fatta dai tifosi, che hanno preso parte al sondaggio proposto da DAZN prima del calcio d’inizio della gara.

Anche Davide Bernardi, presente in studio, ha detto la sua in merito: il giornalista oltre al centrale ex Torino, ha invitato a guardare soprattutto su Cambiaso e Thuram. Oggi vista la situazione legata anche agli infortuni, in casa Real Madrid, il terzino e il centrale avrebbero buone possibilità essere titolari.

Poi Diletta Leotta ha chiesto: “Thuram è più importante per la Juve rispetto a Bellingham per il Real Madrid?”, la risposta del giornalista è stata chiara: “Secondo me sì, usando le parole di Tudor, il Real ha più giocatori forti, ma in proporzione Thuram è più pesante di Bellingham”.