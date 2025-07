Bonny-Inter, messaggio Thuram: “Si sente titolare inamovibile, troppo supponente”

I nerazzurri stanno perfezionando l’acquisto dell’attaccante del Parma. Un modo per stimolare il connazionale francese, intanto Pio Esposito…

L’Inter è uscita dal Mondiale per Club. L’avventura americana dei nerazzurri si è fermata agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense. A parte il prestigio della competizione e gli introiti finanziari che sarebbero potuti entrare nelle casse del club di Viale della Liberazione, ci si chiede se sia veramente un male questa eliminazione. Ad eccezione della bella vittoria sul River Plate, infatti, la squadra di Cristian Chivu è apparsa davvero molto stanca e bisognosa di andare in vacanza.

Tra i calciatori apparsi maggiormente fuori forma contro i brasiliani c’è senza dubbio Marcus Thuram. Il centravanti francese è stato recuperato in fretta e furia dopo l’infortunio rimediato all’esordio contro il Monterrey per sopperire ai problemi nel reparto offensivo. Ieri ai box c’era anche il giovane Francesco Pio Esposito, mentre il fratello Sebastiano non sembra essere all’altezza dell’Inter. Urge un intervento sul mercato e Marotta si è già mosso: ieri a Milano è sbarcato Ange-Yoan Bonny.

Dopo gli addii a parametro zero di Arnautovic e Correa, oltre alla possibile cessione di Taremi, non è detto che il centravanti prelevato dal Parma sarà l’unico nuovo innesto nella batteria di attaccanti nerazzurra. Non è ancora del tutto tramontata la pista che porta a Rasmus Hojlund, bomber danese che non rientra nei piani del Manchester United. Sullo sfondo anche il suo compagno di squadra ai Red Devils Marcus Rashford e Santiago Castro del Bologna.

Calciomercato Inter, Pizzoferrato: “Bonny e Pio Esposito quasi co-titolari”

Il tema del nuovo attacco dell’Inter ha acceso anche il dibattito su ‘Radio Radio’. Queste le parole di Maurizio Pizzoferrato: “Bonny è giovane, voglioso, buona tecnica, buona corsa e senso del gol, anche se non è Pio Esposito. Attaccante vecchio stampo ma moderno, di peso, che trascina la squadra come contro il River Plate. L’Inter si sta attrezzando con alternative vere in attacco, quasi dei co-titolari“.

“Bonny è sicuramente un elemento importante, perché è un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che sono nella rosa dell’Inter. E’ un bomber che potrebbe essere in grado di stimolare chi si sta sentendo troppo presto titolare inamovibile: parlo di Thuram, che al di là dei problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo periodo, mi sembra che da un po’ di tempo stia giocando con una certa supponenza che non sta facendo bene all’Inter” conclude il giornalista sportivo.