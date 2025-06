Ribaltone UFFICIALE dopo il Mondiale: l’hanno esonerato

Decisione pesante dopo l’ultima partita al Mondiale per Club: lascia nonostante una bella vittoria e la gioia regalata ai tifosi

Il Mondiale per Club conclude una stagione durissima per le società impegnate. Per le formazioni europee è lo sprint finale prima delle vacanze, non senza polemiche visti i frequenti rinvii o sospensioni per allerta meteo. E ovviamente per le troppe partite a cui vanno incontro i calciatori. Basti pensare alle parole molto dure di Jurgen Klopp: “Il Mondiale per Club è la peggiore idea mai sperimentata nel calcio. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. Temo che i giocatori della prossima stagione subiranno infortuni mai visti prima. Anche il prodotto perde valore”.

Un allarme, un appello, dipende dai punti di vista. Tra l’altro diverse squadre si sono presentate con un allenatore diverso, vedi ad esempio le italiane. L’Inter ha dovuto fare i conti con l’addio di Inzaghi, che in America sta giocando alla guida dell’Al Hilal, scegliendo Chivu mentre Tudor è stato sì confermato ma si è insediato comunque di recente. Per entrambi, in ogni caso, è stato o comunque sarà un nuovo inizio. Ma se per le formazioni del nostro continente si tratta della chiusura della stagione dopo cui fare bilanci finali o trarre i primi segnali, per tante altre non è stato così. Ad esempio le formazioni sudamericane sono in piena stagione e il Mondiale è stato un intermezzo per capire magari il da farsi.

Botafogo, ufficiale l’esonero di Paiva

È successo ad esempio al Botafogo, che in queste ore ha comunicato l’esonero dell’allenatore dopo il ko nel derby brasiliano col Palmeiras agli ottavi di finale. “Il Botafogo annuncia che Renato Paiva non sarà più l’allenatore della prima squadra. La decisione è stata comunicata domenica sera (29). Il Club ringrazia Paiva e i suoi collaboratori per il contributo fornito al Glorioso negli ultimi mesi, in particolare per la storica vittoria contro il Paris Saint-Germain nel Mondiale per Club e per la qualificazione agli ottavi di finale di Libertadores e Coppa del Brasile”.

“John Textor e il consiglio di amministrazione del Dipartimento Calcio sono alla ricerca di un nuovo allenatore che possa continuare il percorso verso i titoli, lottando per due volte per la Libertadores e il campionato brasiliano e per l’inedito titolo di Coppa del Brasile”, conclude la nota. Paiva di certo paga anche un campionato fino ad ora tutt’altro che esaltante: il Botafogo è infatti ottavo in classifica a 6 punti dalla vetta.