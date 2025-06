Prima penalizzazione del 2025-26, pochi giorni di tempo per evitarla

Servono 15 milioni in cassa per non rischiare di partire con una penalizzazione al prossimo campionato

Dopo una stagione infinita e rocambolesca, è tempo di pensare al futuro. Un futuro, che però, continua ad apparire nebuloso.

E’ stato un finale davvero ricco di emozione quello che ha vissuto la Sampdoria. Il club blucerchiato retrocesso in Serie C è stato ‘ripescato’ per via della penalizzazione del Brescia. Con le Rondinelle fuori dai giochi, la squadra di Genova ha giocato i play-out al posto del Frosinone che ha potuto invece festeggiare la salvezza.

La Sampdoria, dopo un’attesa davvero lunga, è riuscita ad avere la meglio della Salernitana, vincendo allo stadio Marassi di Genova con un netto 2 a 0. I blucerchiati erano in vantaggio anche nella sfida di ritorno, prima che la gara venisse sospesa per via delle proteste dei tifosi campani. Proteste, con fumogeni e lancio di seggiolini, che ha portato l’arbitro a non riprendere più il match.

La Sampdoria ha dunque potuto festeggiare. Lo hanno fatto, ovviamente, anche i tifosi blucerchiati, che ora però hanno altre preoccupazioni. Guardare al futuro non sembra davvero facile. Il club blucerchiato deve, infatti, fare i conti con un problema legati ai costi di gestione.

Sampdoria, il punto sui conti del club blucerchiato: c’è un rischio penalizzazione

Matteo Manfredi si è posto l’obiettivo di ridurli anche per non chiedere un nuovo investimento a Tey, che ha rimpolpato le casse della Sampdoria con oltre  oltre 100 milioni di euro.

Serve adesso, però – come scrive Il Secolo XIX – avere almeno 15 milioni di euro in cassa entro la fine del mese prossimo: il club avrà bisogno, infatti, di sei milioni per pagare gli stipendi di giugno, compresi i bonus della stagione maturati; i restanti nove milioni, invece, serviranno per la stanza di compensazione, con la quale si garantiscono i debiti con gli altri club sui trasferimenti passati. In caso di mancato pagamento, per entrambi i casi, è prevista la penalizzazione.

Non c’è alcuna tipo di problema, infine, per quanto riguarda l’iscrizione al campionato di Serie B: la Sampdoria ha, infatti, presentato la documentazione utile, con la fideiussione di 800mila, garantita da Banca Sistema.