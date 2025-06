PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2: Sommer e de Vrij disastrosi, Cano highlander

Voti, top e flop della sfida andata in scena al Bank of America Stadium di Charlotte e valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

L’Inter dice addio al Mondiale per Club. Brutta partita dei nerazzurri, sconfitti agli ottavi dai brasiliani del Fluminense. Cano sblocca dopo 3′, poi in pieno recupero la rete di Hercules che vale lo 0-2 finale.

Pagelle Inter-Fluminense

INTER

FLOP Sommer 3

Darmian 4

FLOP De Vrij 3

Bastoni 5,5 (71′ Carlos Augusto s.v.)

Dumfries 5 (53′ Luis Henrique 6)

Barella 7

Asllani 5 (53′ Sucic 5,5)

Mkhitaryan 5 (53′ V.Carboni 5)

Dimarco 5,5

Lautaro 6

FLOP Thuram 4 ( TOP 66′ S.Esposito 6,5 )

( ) All.Chivu 5

FLUMINENSE

TOP Fabio 7,5

Ignacio 7

TOP Thiago Silva 7

Freytes 7

Xavier 7

Nonato 6 (60′ Lima)

Bernal 7 (81′ Thiago Santos s.v.)

Martinelli 6,5 (60′ Hercules 6,5)

René 6,5

Arias 6,5

TOP Cano 7 (66′ Everaldo 5)

(66′ Everaldo 5) All. Portaluppi 7

Arbitro Barton 5

INTER-FLUMINENSE 0-2

Marcatori: 3′ Cano, 93′ Hercules

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni (71′ Carlos Augusto); Dumfries (53′ Luis Henrique), Barella, Asllani (53′ Sucic), Mkhitaryan (53′ Carboni), Dimarco; Lautaro, Thuram (66′ S.Esposito). All. Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato (60′ Lima), Bernal (81′ Thiago Santos), Martinelli (60′ Hercules), René; Arias, Cano (66′ Everaldo). All. Renato Portaluppi

ARBITRO: Barton (EL SALVADOR)

AMMONITI: Asllani, Cano, Freytes, Rene, Bastoni, Portaluppi, Thiago Santos

NOTE: nel primo tempo sono stati assegnati 7 minuti di recupero, altrettanti nel secondo.