Muller in una big italiana: firma a zero, l’annuncio dalla Spagna

Il tedesco è ormai libero di scegliere la nuova squadra e c’è la possibilità di vederlo in Serie A nel corso della prossima stagione

Il futuro di Muller è ancora tutto da scrivere. Il tedesco, che si è liberato da poco dal Bayern Monaco, sembrava essere destinato ad una esperienza in un campionato meno competitivo. Ma attenzione alla possibilità di arrivare in Italia. Si era parlato di Fiorentina, ma per il momento la Viola non ha affondato il colpo. In queste ore, però, è venuta fuori una indiscrezione che potrebbe portare l’ex Bayern in una big italiana.

Al momento è una semplice indiscrezione di fichajes.net. Non ci sono conferme ufficiali e bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Ma l’interesse di calciomercato nei confronti di Muller potrebbe davvero trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se davvero il tedesco potrà giocare in una big italiana oppure andrà su una soluzione differente.

Calciomercato: Muller in Serie A, con chi firma

Il futuro di Muller in questo momento è ancora tutto da definire. Diverse squadre hanno sondato il terreno, ma il giocatore per adesso non ha assolutamente sciolto le riserve. La sua volontà è quella di continuare in un club che gli possa comunque garantire di competere per traguardi importanti e c’è un club pronto a sondare il terreno per valutare meglio la situazione e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Stando alle informazioni di fichajes.net, il Napoli sarebbe sulle tracce di Muller per il prossimo calciomercato. Il tedesco potrebbe essere davvero stuzzicato da questa ipotesi vista anche la presenza di Conte. Resta da capire se ADL deciderà di andare a puntare su un giocatore comunque non più giovanissimo, ma di esperienza e in grado di far aumentare ancora di più l’entusiasmo dei tifosi e del popolo partenopeo.

Naturalmente al momento sembra essere una indiscrezione che dovrà trovare delle conferme nel prossimo futuro. Il Napoli e Muller potrebbero decidere di fare un anno insieme e Conte è pronto a dare il via libera a questa operazione di calciomercato. Non si tratta di una operazione semplice per diversi motivi e molto dipenderà anche dalla volontà di ADL di andare a scommettere su un nome come quello di Muller. E vedremo come si svilupperà meglio la situazione nel prossimo futuro.