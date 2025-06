Juventus, arriva il terzino portoghese: svolta in Belgio

Saranno ore calde in casa Juventus per conoscere i prossimi colpi di calciomercato. Spunta il nuovo affare in Belgio: il blitz per il terzino sinistro per Tudor

Novità interessanti per puntellare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Il dg Comolli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della formazione: ecco la novità dell’ultim’ora per rinforzare le corsie esterne. Ormai ci siamo per la fumata bianca per il terzino: tanti i profili monitorati negli ultimi giorni dalla dirigenza della Juventus.

La dirigenza bianconera è al lavoro per mettere a segno nuovi innesti di qualità da regalare ad Igor Tudor. L’allenatore croato dovrà trovare la quadra giusta in vista della prossima stagione: la pesante sconfitta contro il City al Mondiale per Club ha fatto scattare già l’allarme. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per allestire una rosa competitiva anche in Champions League: pochi minuti fa è arrivata una novità interessante per le corsie esterne.

Calciomercato, blitz in Belgio: sprint per il terzino portoghese

Il dg Comolli continua a lavorare senza sosta per puntare in alto: la mossa a sorpresa dal Belgio per chiudere subito il nuovo affare per le corsie esterne.

Come svelato dall’esperto di calciomercato e influencer, Er Faina, la Juventus è sulle tracce di Flavio Nazinho, terzino sinistro del Cercle Brugge. Il calciatore portoghese è pronto a compiere il definitivo salto di qualità. Classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Club du Portugal.

Nonostante la giovane età, può vantare una discreta esperienza a livello internazionale disputando diverse sfide in Conference League nell’ultima stagione. In caso di proposta importante, il club belga lo lascerà partire subito. La Juventus rappresenterebbe per lui una destinazione molto ambita per diventare protagonista in Serie A. Una svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici: la novità dell’ultim’ora per rinforzare le corsie esterne di Igor Tudor.

L’allenatore croato ha chiesto diversi rinforzi per competere subito con le big italiane ed europee. La rosa ha margini di miglioramento per continuare a puntare in alto. La Juventus ha le idee chiare per una nuova rivoluzione in estate: ecco il nuovo profilo dal Belgio per la nuova freccia portoghese. Novità importanti per puntellare la rosa bianconera: una nuova idea di calciomercato tanto ambita annunciata pochi minuti fa. Un nuovo intreccio di calciomercato oltre ai soliti nomi di Wesley e Dodo.