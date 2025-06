Inter, ‘lite’ in campo tra compagni: “Patetico, vergognoso”

Pessimo avvio dei nerazzurri contro il Fluminense, nel match valevole per gli ottavi del Mondiale per Club

Per l’Inter è iniziata nel peggior modo possibile la sfida col Fluminense valevole per gli ottavi del Mondiale per Club. I nerazzurri di Chivu hanno approcciato malissimo la gara andando sotto dopo appena tre minuti, complice la dormita della difesa e, nello specifico, il pasticcio tra Darmian e Sommer, colpevole di non essere uscito.

Su X pioggia di commenti durissimi contro la retroguardia interista. Sommer o Daemian, ma c’è pure chi – giustamente – tira in ballo de Vrij: i tifosi si dividono su di chi siano le colpe maggiori. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Sommer e darmian due bidoni… basta levateli dal campo — Emanuele (@emanuele__1908) June 30, 2025

Sommer in condizioni patetiche #InterFluminense — Carmine Scialla (@CarmineScialla) June 30, 2025

Samir sommeranovic, portiere indecente. Liberateci da questo ex giocatore#sommer — Daniele Cavallaro (@daniele_maria_) June 30, 2025

Errore grave anche di Darmian…se Sommer non la chiama tu DEVI andare sul pallone — Chivu Ball ⚽️🇷🇴 (@ponseghismo) June 30, 2025

Sommer che imbarazzo ….. — GuidoLaCorriera🇨🇭 (@driverdriver71) June 30, 2025

Atteggiamento vergognoso. Sia Sommer che Darmian imbarazzanti — Vince (@finallyvince) June 30, 2025

Darmian e Sommer sono i primi due che ahimè devono salutare — Andrea 🖤💙 (@84Andreac) June 30, 2025

Cosa bisogna fare per non veder più giocare Darmian e Sommer? Oltre a rapirli — IL CHIVUIANO (per ora) (@ausili0m3rd4) June 30, 2025

La reazione dell’Inter c’è stata, anche se fin qui poco convincente. Barella è fra quelli che sta provando a dare la scossa ai suoi compagni.