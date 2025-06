DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra nerazzurri e brasiliani

Grazie al primo posto nel Girone E, l’Inter ha evitato uno scontro tutto europeo agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, ma dovrà vedersela contro una squadra che ha dato filo da torcere proprio ai tedeschi: il Fluminense.

Guidata in campo dall’esperienza di Thiago Silva e in panchina da uno degli allenatori brasiliani più navigati, come Renato Portaluppi, la squadra carioca è senza dubbio la meno appariscente delle brasiliane impegnate nella rassegna iridata, ma può contare sull’esuberanza di Jhon Arias sulle fasce e sul contributo a centrocampo di Matheus Martinelli.

Dopo aver battuto il River Plate per 2-0, la squadra allenata da Cristian Chivu non potrà ancora una volta contare su Hakan Calhanoglu che, insieme a Yann Aurel Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski ha già lasciato il ritiro nerazzurro negli Stati Uniti.

In caso di successo, Lautaro Martinez e compagni ai quarti di finale dovranno vedersela contro la vincente tra Al-Hilal e Manchester City, con il rischio di incrociare il grande ex Simone Inzaghi. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Fluminense

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli, René; Arias, Cano.. All. Renato Portaluppi