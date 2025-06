Roma, risarcimento in aiuto per il bilancio: la situazione

Arrivano chiarimenti sulla presunta cifra spettante al club giallorosso per la vicenda legata ai diritti tv tra il 2008 e il 2018

La Roma va a caccia delle plusvalenze da realizzare entro pochissime ore. Trenta ore circa prima di incappare verosimilmente in un’altra multa da parte dell’Uefa oppure una sanzione che può andare dalla riduzione dei calciatori registrabili nella lista A (da 25 a 23) o il ritorno del transfer balance ovvero l’obbligo di un saldo positivo del costo della rosa rispetto allo scorso anno.

Sono 18 i milioni di plusvalenze da realizzare, anzi 16 considerando i 2 milioni in arrivo sulla cessione di Paredes. Quasi impossibile anche per un ‘top player’ come Ricky Massara, che ha avuto a disposizione una decina di giorni. L’unica possibilità per arrivare al traguardo senza sanzioni, quella più immediata e veloce, sarebbe cedere un big come Ndicka. Altrimenti si cercherà almeno di avvicinarsi alla cifra finale con qualche cessione ‘minore’. In queste ore è circolata un’indiscrezione secondo cui nelle casse dei giallorossi potrebbero arrivare in maniera inaspettata circa 10 milioni. La cifra è relativa a un risarcimento dovuto da IMG Media Ltd e IMG Worldwide Llc, a cui era stata inflitta nel 2019 da parte dell’Antitrust una multa un’intesa restrittiva della concorrenza, che avrebbe portato alla vendita dei diritti internazionali del calcio italiano per cifre inferiori a quelle di mercato tra il 2008 e il 2018.

Il Consiglio di Stato aveva poi respinto il ricorso di IMG, lasciando una pendenza davanti al Tribunale di Milano di un’azione risarcitoria per un danno complessivo pari a oltre 3 miliardi con cui i club chiedevano di essere risarciti. Esperti nominati dal tribunale avrebbero dovuto valutare l’entità dei danni entro aprile 2025. Successivamente, il tribunale deciderà sul merito effettivo delle richieste. La Roma, quindi, avrebbe dovuto ricevere questa somma alla pari degli altri club che in quel periodo hanno partecipato alla Serie A. E addirittura, secondo le stesse indiscrezioni, la cifra poteva essere addirittura inserita nel bilancio a parziale copertura delle plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno. Uno scenario che però è stato smentito in maniera netta da Trigoria. La situazione della Roma resta invariata.