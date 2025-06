Milan, nuovo terzino per Allegri: svolta dal Portogallo

La dirigenza rossonera è pronta ad allestire una rosa competitiva a Max Allegri. Spunta un nuovo intreccio dal Porto: Napoli anticipato

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per innalzare il tasso tecnico della rosa del Milan. Tanti i profili monitorati dal ds Igli Tare che continua a voltare in tutta Europa per ingaggiare i migliori prospetti in circolazione. Spunta il possibile nuovo affare dal Portogallo: c’è anche il Napoli sulle sue tracce.

Il Milan continua ad allestire una rosa competitiva per lottare per lo Scudetto. Modric sarà ufficiale nei prossimi giorni dopo il Mondiale per Club, mentre il ds Tare ha chiuso anche per il colpo dal Torino di Samuele Ricci. Giorni caldi in casa rossonera per pensare così a nuovi innesti di qualità per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Max Allegri. Carlo Pellegatti, sempre esperto di dinamiche di calciomercato in casa rossonera, ha rivelato anche il nuovo profilo interessante: arriva dal Porto, l’intreccio in Serie A.

Calciomercato Milan, spunta il nuovo affare dal Porto: l’intreccio in Serie A

Come svelato dall’esperto di casa rossonera, Carlo Pellegatti, sul suo canale Youtube nel mirino del Milan è rientrato anche il giovane terzino portoghese Martim. Attualmente in forza al Porto, rappresenterebbe il piano B rispetto a Doué che piace molto a Max Allegri. Classe 2006, Martim Fernandes è stato accostato negli ultimi giorni anche al Napoli per il ruolo di vice Di Lorenzo. Può agire anche come laterale in una difesa a cinque: possiede tanta corsa oltre ad una notevole qualità tecnica.

Il ds Manna potrebbe così restare a mani vuote con il forte interessamento del Milan. Il club rossonero vorrebbe regalare così nuovi colpi già ad inizio luglio per consegnare una rosa di prima fascia a Max Allegri. Novità interessanti per continuare a sognare in grnade in casa rossonera dopo un’annata da dimenticare.

Martin Fernandes può vantare anche una discreta esperienza a livello internazionale nonostante la giovane età. Ormai ci siamo per l’intreccio in Serie A con il nuovo trasferimento in maglia rossonera. Un nuovo profilo da regalare subito a Max Allegri che ha sempre saputo lavorare alla grande con giovani di prospettiva, vedi Paul Pogba e non solo. Il Milan freme per iniziare subito la nuova stagione dopo un mese di vacanze: a breve partirà ufficialmente il ritiro dei rossoneri per iniziare il nuovo corso con l’allenatore livornese.