Milan, blitz per l’attaccante: Osimhen sblocca l’affare

Saranno ore intense in casa Milan per chiudere per il nuovo attaccante. Max Allegri ha espresso il suo desiderio: Osimhen decisivo per il futuro rossonero

L’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, dovrà ancora prendere una decisione definitiva per il suo futuro. Il nigeriano, reduce dall’avventura in prestito al Galatasaray, non farà parte della rosa di Antonio Conte: se non dovesse arrivare la cessione entro il ritiro azzurro, Osimhen potrebbe prendere parte anche alla spedizione in Trentino per poi spostarsi a Castel di Sangro. Il suo addio sarà importante anche per conoscere il nuovo attaccante del Milan: ecco il motivo.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa Milan. Max Allegri vorrebbe avere già a disposizione tanti nuovi acquisti in vista dell’inizio del ritiro estivo. L’allenatore livornese ha accettato la nuova avventura in rossonero per tornare a trionfare in campionato per poi pensare alla Champions League a partire dalla prossima stagione. Un intreccio decisivo in vista della prossima stagione: tutto dipenderà dall’ok di Victor Osimhen, conosciamo subito l’affare a sorpresa.

Calciomercato Milan, l’intreccio in casa rossonera: sprint per l’attaccante

Ci saranno novità importanti in vista della prossima stagione per una nuova idea di calciomercato. Il Milan vorrebbe subito ingaggiare l’esperto attaccante di spessore internazionale: scopriamo il dettaglio interessante in ottica futura.

Come svelato da SportMediaset, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante come alternativa a Gimenez. Nel mirino ci sarebbe il centravanti serbo dell’Al-Hilal, Aleksandar Mitrovic, pronto a tornare in Europa dopo l’avventura arabia. Simone Inzaghi vorrebbe chiudere subito per l’affare targato Victor Osimhen: tutto ruoterà così all’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli. Allegri potrebbe così avere a disposizione il connazionale di Dusan Vlahovic, che è stato accostato anche lui ai rossoneri nelle ultime settimane.

Un giro di attaccanti di caratura internazionale per puntare sempre più in alto. Il Milan è pronto a tornare a lottare per lo Scudetto senza Coppe europee: è stata una stagione disastrosa per tanti aspetti in casa rossonera.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto attesa. Anche Vlahovic dovrà prendere una decisione importante per il suo futuro: finora ha rifiutato tutte le possibili destinazioni. Il serbo corre anche il rischio di essere messo fuori rosa dal dg Comolli: ore calde per decifrare così la nuova destinazione di Mitrovic pronto a vestire la maglia rossonera.