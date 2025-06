Svolta Juventus-Osimhen, scelta la contropartita per il Napoli

Il Manchester City di Guardiola ha riportato la Juventus alla realtà: urgono rinforzi, ed importanti, in casa bianconera. La possibile contropartita per Osimhen

Il roboante 5-2 del Manchester City ha riaperto tutti i dubbi ed i punti interrogativi in casa Juventus. Dopo le prime due partite del Mondiale per Club, contro avversarie oggettivamente modeste, per i bianconeri è tempo di tornare alla realtà: alla squadra di Tudor servono rinforzi importanti per tornare a competere ai massimi livelli.

La Juve è già indietro in Serie A rispetto alle primissime della classe e costretta ad inseguire anche in Italia. In Europa, invece, il gap è ancora ampissimo, come confermato dallo scontro diretto con la corazzata di Guardiola. I Citizens hanno surclassato i bianconeri sotto tutti i punti di vista. Lo ha ammesso anche Tudor nel post partita senza troppi giri di parole: “Dovevamo essere perfetti contro il Manchester City che arrivano quando vogliono, spendono 50, 100 milioni e prendono giocatori che sono molto più forti di noi. Non sono alibi. Il calcio è bello perché puoi vincere ogni tipo di partita, ma c’è bisogno di tante condizioni che oggi non ci sono state”.

La rivoluzione della nuova Juventus partirà dall’attacco, dove è ai saluti Dusan Vlahovic e si cercano rinforzi. In questo senso, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano rientrerà al Napoli dopo il prestito annuale al Galatasaray.

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez subito via: il verdetto

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti del futuro di Nico Gonzalez. L’esterno argentino anche contro il Manchester City è stato fra i peggiori in campo.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Altra prestazione incolore di #NicoGonzalez con la #Juve: in caso di cessione, in quale scambio che comprende una parte di cash dovrebbe utilizzarlo il club bianconero? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 27, 2025

Secondo il 51% dei votanti, Nico Gonzalez dovrebbe essere inserito nella trattativa con il Napoli per Osimhen, abbassando così l’esborso cash in favore del club di De Laurentiis. Non ‘scaldano’ invece le altre piste, dallo scambio con Ndicka (20,4%) a quello con il Milan di Allegri per Pulisic (18,4%). Infine, soltanto il 10,2% dei votanti userebbe Nico Gonzalez come contropartita tecnica per arrivare a Retegui. La sua avventura in bianconero potrebbe essere arrivata già al capolinea.