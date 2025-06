Milan, doppio rinforzo dal Borussia: operazione da 80 milioni

Il Milan sta lavorando ad un doppio innesto che arriva direttamente dal Borussia Dortmund, una delle squadre più forti di Germania. L’obiettivo è quello di accontentare Massimiliano Allegri e si tratta di una operazione da 80 milioni di euro complessivi.

Per i rossoneri non è stato un calciomercato facile quello che è andato di scena fino a questo momento. Eppure si trattava di un qualcosa di ampiamente prevedibile. I disastri della passata stagione stanno portando adesso alla luce i veri problemi che hanno causato. A partire dal fatto che per fare il mercato sono state fondamentali tutta una serie di cessioni. Alcune delle quali anche necessarie. Altre un toccasana. Gli addii dal punto di vista tecnici di maggior impatto sono stati quelli di Theo Hernandez e di Reijnders, due titolari e tra i migliori giocatori del Milan.

Con gli addii di Alvaro Morata e di Malick Thiaw, che si stanno avvicinando in maniera importante al Como, arriverà nelle casse del club nuova liquidità e questo rappresenta sicuramente un valido motivo per sorridere. In tal senso, però, è importante sottolineare che arriva un possibile colpo di scena non di poco conto. A quanto pare, infatti, il Milan sta lavorando ad un doppio rinforzo che arriva direttamente dal Borussia Dortmund e che permetterebbe ai rossoneri di Massimiliano Allegri di fare un bel salto in avanti.

Milan, doppio innesto dal Borussia Dortmund: tutti i dettagli a riguardo

Le priorità che sta inseguendo la squadra mercato sono sostanzialmente tre. Un difensore centrale, un calciatore capace di prendere per mano la linea mediana ed un bomber che si alterni con Santiago Gimenez. In tal senso, ci sono delle novità da registrare. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il Milan ha messo gli occhi su Serhou Guirassy, vecchio pallino dei rossoneri e di proprietà del Borussia Dortmund. Si tratta di un bomber già inseguito in passato e che in stagione ha messo a segno 35 gol.

Un altro profilo che piace ai rossoneri, almeno secondo delle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, è quello di Sule, roccioso ed esperto difensore centrale che potrebbe dare solidità ai rossoneri in caso di addio, ormai apparentemente deciso, di Thiaw. C’è, però, un aspetto da tenere in considerazione. Guirassy è un classe ’96, Sule è del 95. Tenendo conto che secondo il Corriere dello Sport per il bomber i gialloneri partono da una valutazione di 70 milioni, è difficile pensare che il Milan possa spendere 80 milioni per questi due calciatori vista l’età. L’interesse, però, a quanto pare c’è.