La Roma vende tre giocatori: l’obiettivo di Massara adesso è vicino

Le ultimissime sul mercato del club giallorosso, pronto a vendere per rispettare il Fair Play Finanziario: il punto della situazione

E’ corsa contro il tempo per la Roma. Il club giallorosso è chiamato a vendere entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

Frederic Massara è così a lavoro per riuscire a far quadrare i conti: l’obiettivo è riuscirci senza la cessione di alcun giocatore importante. A fare le valigie saranno, dunque, tre giovani, diretti verso il Sassuolo e il Torino.

La Roma è in trattativa con il club neroverde, tornato in Serie A, dopo un anno nel campionato cadetto, per Luigi Cherubini. Si tratta di un attaccante, classe 2004, reduce da un’avventura in Serie B con la maglia della Carrarese, con cui ha segnato quattro gol e realizzato cinque assist, in trentacinque presenze.

Roma-Torino, asse caldo: due giovani da Urbano Cairo

Come detto, ci sono altri due affari in piedi. Frederic Massara ha, infatti, aperto un altro tavolo con il Torino di Urbano Cairo.

La trattativa con il club granata riguarda Alessandro Romano e Federico Terlizzi. Per quanto riguarda il centrocampista svizzero, il ds Vagnati pensa di aggregarlo subito in prima squadra. Il giocatore, che ha disputato il campionato Primavera ha realizzato sei gol e tre assist.

Ora è pronto per trasferirsi al Torino, che sarà allenato da Baroni. L’ex Lazio dovrebbe, inoltre, accogliere un altro giocatore di proprietà dei giallorossi, Federico Terlizzi. Il classe 2007 è un difensore, come il papà Christian, che tutti ricorderete con la maglia del Catania.

L’obiettivo da parte di Frederic Massara è quello di riuscire a chiudere tutte e tre le operazioni nel giro di poche ore così da poter mettere a bilancio una plusvalenza totale da 15-18 milioni di euro, senza sacrificare alcun big. Poi anche per la Roma sarà mercato in entrata.

Nelle scorse ore si era parlato di una possibile cessione per venti milioni di euro di Tammy Abraham allo Zenit. Una cessione che chiaramente avrebbe risolto i problemi della Roma. Il giocatore, di ritorno nella Capitale, dopo l’esperienza in prestito con la maglia del Milan, però, non ha mostrato segni d’apertura verso il trasferimento in Russia. Pensare ad altre cessioni, dunque, è stato davvero inevitabile per il Direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara