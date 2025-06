Inter-Fluminense, UFFICIALE: altra assenza per Chivu

Ottavi di finale del Mondiale per i milanesi, alla vigilia della sfida sancita una esclusione importante dai convocati

L’Inter prepara il match di domani contro il Fluminense, alla ricerca di un posto tra le prime otto al Mondiale per Club. Dopo aver vinto il proprio raggruppamento, ostacolo brasiliano negli ottavi, per i nerazzurri, ma ci sono ancora problemi da gestire per Cristian Chivu.

Non ci sarà infatti Davide Frattesi, non a disposizione per i problemi fisici di questi giorni. Il centrocampista non rientra tra i convocati, una notizia che era nell’aria vista la sua assenza nell’allenamento di rifinitura. Dopo lo stop di Calhanoglu, un’altra assenza pesante a centrocampo.

In attacco, invece, si respira un po’ di ottimismo per Francesco Pio Esposito. Per il giovane attaccante, che aveva avuto problemi nella seduta di ieri, è emerso solamente un affaticamento muscolare. Oggi si è allenato a parte, si proverà a portarlo almeno in panchina. Torna a disposizione Marcus Thuram, che ha smaltito l’affaticamento riportato nel primo match del torneo, contro il Monterrey. Da capire se Chivu lo lancerà da titolare al fianco di Lautaro Martinez o se invece per il francese si sceglierà la partenza dalla panchina, a titolo prudenziale.