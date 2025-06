“Dimissioni” dopo il Mondiale per Club: il verdetto è arrivato

La Coppa del Mondo per Club continua a far discutere ed arriva un annuncio clamoroso sulle dimissioni

Gli occhi dei tifosi sono ancora puntati sul Mondiale per Club che sta entrando nella propria fase decisiva. Siamo infatti giunti agli ottavi di finale con due italiane a concorrere per il trofeo.

Inter e Juventus si ritroveranno di fronte rispettivamente Fluminense e Real Madrid nel primo turno ad eliminazione diretta della rassegna planetaria in questa sua nuova veste. Una forma che però è stata spesso criticata tra tifosi ed addetti ai lavori con la competizione collocata in coda ad una stagione già molto lunga e dispendiosa a causa delle tante partite giocate.

Questo nuovo Mondiale per Club sta quindi dividendo il pubblico tra chi apprezza e si diverte al cospetto di un’organizzazione simile che coinvolge squadre da ogni parte del pianeta, e chi invece avrebbe volentieri fatto a meno focalizzandosi direttamente sulla prossima annata.

Al partito delle critiche si è unito il giornalista Roberto Pavanello che con un post su X ha specificato: “Questo assurdo Mondiale per club in Usa è una pagliacciata di dimensione epiche. Spero che venga bocciato su tutta la linea dalle Federazioni nazionali e di non rivederlo mai più. Infantino dovrebbe dimettersi e chiedere scusa”.

Bufera sul Mondiale per Club: “Infantino dovrebbe dimettersi”

Pavanello in coda al suo sfogo parla quindi di dimissioni di Gianni Infantino proprio in virtù dell’organizzazione da parte della FIFA di tale competizione.

A chi tra i commenti gli chiede il motivo Pavanello risponde così sul Mondiale per Club: “Troppe partite, sono milionari ma uomini, orari e temperature senza senso, si affrontano squadre che sono alla sessantesima partita in stagione con altre che sono alla quindicesima. E poi, se ci sono sempre partite, diminuisce l’interesse del pubblico: troppa offerta senza pause”.

Affermazioni che stimolano evidentemente confronto e dibattito sulla reale necessità sportiva di andare ad istituire una competizione come l’attuale Mondiale per Club dopo un’annata già particolarmente lunga e ricca di impegni.