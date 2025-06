Contratto rescisso col Barcellona: il Milan piazza il colpaccio

Il rinforzo inaspettato per i rossoneri può arrivare dai blaugrana: offerta al ribasso o rescissione, Tare può approfittarne subito

Il Milan ripartirà da una sorta di anno zero dopo la stagione disastrosa appena conclusa. Un campionato largamente sotto le aspettative, fuori da tutte le competizioni europee, una finale di Coppa Italia persa contro il Bologna e una Champions League chiusa al playoff contro il Feyenoord. L’unica gioia è arrivata dalla Supercoppa in Arabia, magrissima consolazione che non porta assolutamente nulla ai rossoneri se non un ‘più uno’ in bacheca.

E allora via l’allenatore, dentro una garanzia come Massimiliano Allegri e dentro anche un nuovo direttore sportivo, una figura esperta come Igli Tare. Con Moncada di supporto e con qualità più da scout che altro mentre Furlani resta uomo dei conti. A oguno il suo, verrebbe da dire. E una sterzata in questo senso c’è già stata, abbastanza netta, anche nelle strategie di mercato. Modric non è stato ufficalizzato, ma può ritenersi un calciatore del Milan, presto potrebbe arrivare Granit Xhaka per aggiungere personalità a uno spogliatoio che ha peccato proprio di questo negli ultimi mesi.

Ricci è un altro obiettivo ‘pesante’, insieme a un bomber alla Giroud, per cui in grado di garantire un buon numero di gol e di esperienza. Poi dipenderà dalle cessioni, ad esempio in difesa dove vista l’uscita imminente di Thiaw è spuntato un centrale dal Barcellona.

Milan, idea Christensen. Il Barcellona vuole liberarsene: offerta o rescissione

Come riporta ‘El Gol Digital’, il Milan avrebbe manifestato il suo interesse per Andrea Christensen. Il danese del Barcellona è reduce da una stagione buia, dove ha giocato appena sei partite ufficiali per circa 260 minuti complessivi. E per il presidente Laporta è assolutamente indispensabile liberarsi di lui, dal momento che il suo alto ingaggio mette in difficoltà il club nella registrazione di nuovi giocatori. Il solito vecchio problema dei blaugrana. Flick ovviamente è d’accordo, per cui resta da trovare l’acquirente. Oppure tentare come ultima spiaggia la strada della risoluzione.

Secondo il portale spagnolo, nonostante la brutta stagione segnata soprattutto da un brutto infortunio dopo l’altro, il Milan sarebbe interessato al roccioso centrale ex Chelsea. Il costo di partenza è di circa 12 milioni di euro, per cui i rossoneri potrebbero cavarsela con 8 milioni o giù di lì. Ma si potrebbe anche trattare per abbassare ulteriormente l’esborso, visto anche che danese arrivò nel 2022 a zero. Il Barcellona spera di raccimolare qualcosa, altrimenti si opterà per la rescissione contrattuale. E magari i rossoneri possono muoversi di conseguenza, facendo leva proprio su questo.