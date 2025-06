Chivu nei guai, il centrocampista va ko e lascia l’America

Le ultimissime notizie proveniente dagli Stati Uniti sul club nerazzurro: l’allenatore rumeno perde i pezzi, il punto della situazione

Dopo il passaggio del turno da prima della classe, davanti a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds, il Mondiale per Club dell’Inter proseguirà domani con la sfida alla Fluminense, valevole per gli ottavi di finale.

Un match, che andrà in scena al Bank of America Stadium, in cui mancheranno diversi protagonisti. Cristian Chivu nei giorni scorsi, dopo la sfida contro gli argentini, infatti, ha dovuto fare i conti con le partenze verso l’Europa di Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Pavard.

I quattro giocatori hanno lasciato gli Stati Uniti e chiaramente non saranno a disposizione per la gara contro i brasiliani. Il tecnico ex Parma dovrà dunque mescolare un po’ le carte: in difesa così Francesco Acerbi occuperà la posizione centrale, con Bastoni sulla sinistra. A destra Darmian e de Vrij si giocano una maglia.

Inter-Fluminense, altro stop e Mondiale per Club finito

A centrocampo Dumfries e Dimarco (favorito su Carlos Augusto) saranno gli esterni, con Barella, Asllani e Mkhitaryan al centro.

Non ci sono, d’altronde, alternative. Oltre ad Hakan Calhanoglu e Zielinski, Chivu deve fare i conti con l’infortunio dio Davide Frattesi, alle prese con un guaio muscolare. L’ex Sassuolo è dunque pronto a tornare in Italia per curarsi meglio in vista dell’inizio del campionato

In avanti, il tecnico rumeno abbraccerà presto il nuovo acquisto Bonny, che conosce molto bene, ma domani si affiderà alla Thu-La. Marcus Thuram e Lautaro Martinez formeranno la coppia offensiva nerazzurra. Le condizioni di Pio Esposito, d’altronde, non sono delle migliori.

Per quanto riguarda i brasiliani della Fluminense, Renato Gaucho è pronto a confermare il 4-3-3: dubbi per quanto riguarda il giocatore più atteso, Thiago Silva, che dopo essere stato perfetto con Guirassy, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. L’ex Milan non è al meglio è dovrebbe dunque accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Ignacio. Anche Ganso non dovrebbe giocare dall’inizio, con Gaucho intenzionato a puntare su Nonato

Le probabili formazioni di Inter-Fluminense

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio, Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Rene; Hercules, Martinelli, Nonato; Arias, Everaldo, Canobbio. All. Renato Gaucho