Allerta meteo, gara a rischio: cosa sta succedendo

I nerazzurri si preparano ad affrontare la gara degli ottavi di finale con una grande incognita

Dopo aver superato il girone in modo egregio l’Inter si prepara alla prima gara ad eliminazione diretta di questo Mondiale per Club. La truppa di Chivu scenderà in campo nei prossimi giorni contro il Fluminense per una sfida da dentro o fuori.

Lunedì 30 giugno alle ore 21 italiane i nerazzurri proveranno a strappare il pass per il prossimo turno nella rassegna planetaria ma dovranno fronteggiare un’altra possibile incognita. Il riferimento è al maltempo e alla relativa possibilità di sospensione della gara come già avvenuto in ben sei circostanze in questo Mondiale per Club:

Ulsan-Mamelodi Sundowns a Orlando (stop di un’ora)

Salisburgo-Pachuca a Cincinnati (stop di un’ora e mezza)

Palmeiras-Al Ahly a East Rutherford (breve sospensione)

Benfica-Auckland a Orlando (sospensione di due ore)

Auckland-Boca Juniors a Nashville (sospensione di 40 minuti)

Benfica-Chelsea a Charlotte (sospensione di due ore)

Precedenti che non fanno ben sperare in casa Inter e che con l’ultimo caso, quello relativo all’ottavo vinto dal Chelsea sul Benfica, hanno portato anche alla sfuriata del tecnico dei ‘Blues’, Enzo Maresca: “Penso sia uno scherzo, non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se si sospendono sette o otto partite, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione”.

Inter-Fluminense e il rischio sospensione: la situazione

Proprio a Charlotte, location di Benfica-Chelsea, si giocherà anche il prossimo Inter-Fluminense, con annessi timori su possibili sospensioni.

Proprio in questi lidi è stato diramata un’allerta meteo per la giornata di lunedì 30 giugno, il tutto sulla base di un possibile rischio fulmini. Una situazione, che nel caso venisse confermata, potrebbe portare alla sospensione della gara dei nerazzurri per diverso tempo.

Qualora Inter-Fluminense dovesse incappare in una sospensione la gara potrà riprendere solo nel caso in cui i fulmini non siano più presenti nel raggio di 12 km. Il protocollo scatta chiaramente anche per la salvaguardia dei tifosi che possono usufruire di una copertura in attesa della ripresa dell’evento.

Ben Schott, responsabile operativo del National Weather Service, a ‘The Athletic’ ha ammesso: “Quello che state vedendo in questo momento è molto tipico. Non è affatto insolito”.