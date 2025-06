Via libera Juventus, Leao al posto di Sancho: 70 milioni

Si può scaldare il mercato degli attaccanti in Serie A, con il portoghese che può muovere un clamoroso domino tra le big

La Juventus cerca l’impresa con il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club dopo la batosta col City, ma nel frattempo non può prescindere dal mercato. E ne servirà parecchio per rinforzare più di un reparto a disposizione di Igor Tudor. Nel match con la squadra di Guardiola è sembrata comunque la difesa quella più a rischio, più fragile. Interventi ce ne saranno verosimilmente, senza contare il rientro di Bremer e poi di Cabal. Che di sicuro non vanno sottovalutati. A centrocampo c’è meno esigenza, anche numericamente, mentre in attacco bisognerà non rifondare ma quasi.

Intanto andranno prese decisioni e trovati accordi per le situazioni legate a Kolo Muani e Chico Conceicao, ma soprattutto risolta la cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo blocca un po’ risorse e spazi al momento, ma intanto anche sugli esterni i bianconeri possono provare a muoversi o pensare alle loro strategie. In questo senso, tra i nomi più ‘chiacchierati’ sul mercato internazionale c’è ancora Jadon Sancho. Reduce dal prestito al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League, non sarà confermato e tornerà allo United: per questo su di lui si era interessato anche il Napoli. Per l’inglese c’è stato anche un tentativo del Fenerbahce, ma per ora sembrano essersi defilati tutti. E la Juve può approfittarne per scalare nuovamente gerarchie, tornando in pole. Tra l’altro con un aiuto da… Leao.

Il Manchester United punta Leao: Sancho in uscita e la Juve ci pensa

Come riporta ‘CaughtOffside’, fonti molto vicine al giocatore avrebbero confermato che il Manchester United ha messo nel mirino Rafael Leao, rendendolo il suo obiettivo principale. I Red Devils vogliono cambiare tanto dopo un’annata disastrosa, chiusa nei bassifondi della classifica con l’obiettivo Europa League, persa in finale nel derby inglese col Tottenham. Il portoghese Amorim ha puntato il suo connazionale per cambiare marcia sugli esterni.

In questo modo Jadon Sancho sarebbe chiaramente ancora più fuori da Old Trafford, così come Antony che al Betis ha fatto bene e vorrebbe tornarci ma per ora non c’è l’accordo tra i club. Allo stesso modo Garnacho è in uscita, così come Rashford. Leao ha un contratto col Milan fino al 2028, con una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma secondo le stesse fonti i rossoneri potrebbero sedersi al tavolo per una cifra tra gli 80 e i 100 milioni.

Lo United starebbe monitorando la situazione con l’intenzione di partire con una proposta di circa 70 milioni, ma solo una volta sfoltita la rosa. E Sancho è sicuramente il primo indiziato a liberare il posto, con la Juve che può approfittarne. Il prezzo può aggirarsi sui 25 milioni di euro, senza dubbio abbordabili. Anche se per Leao i Red Devils sono in buona compagnia: sul 10 del Milan anche l’Arsenal, già in contatto con i suoi agenti, il Chelsea oltre a Bayern e Barcellona che però sono più defilate per motivi differenti.